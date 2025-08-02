苗栗市表揚模範父親 詹永兆偏鄉義診20年、邱輝男撫養9弟妹感人至深

苗栗市公所表揚模範父親詹永兆。（苗栗市公所提供）

2025/08/02 19:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所今（2）日舉辦114年度模範父親暨好人好事表揚大會，表揚28里34位模範父親與35位好人好事代表齊聚接受表揚。其中，高苗里詹永兆行醫30年、偏鄉義診20年，是醫界與家庭典範；福麗里邱輝男年輕時喪父，獨力撫養9名弟妹，婚後教子有成，堅忍事蹟感動人心。

獲模範父親表揚的詹永兆是保生堂中醫診所院長，行醫服務30年，於泰安、獅潭鄉巡迴醫療服務20年，長年推動民眾中醫養生、保健普及化，辦理巡迴講座及義診活動。他與妻子撫育3位子女，教導孩子課業，助子女在社會上擔任中堅力量，在工作上發光發熱，都是社會棟梁。

請繼續往下閱讀...

另一位模範父親邱輝男服兵役期間父親驟逝，年少就扛下家中沉重債務，上有年邁祖母和母親需盡孝道，下有9名年幼手足的生活教養，面對艱困環境，他凝聚一家，堅忍辛勤，讓全家老幼溫飽成長。婚後，邱輝男同樣以愛與耐心照顧子女，如今4位子女在職場上各自擁有一片天。他刻苦自勵、孝順父母、教子有方，堪為模範父親的最佳表率。

獲獎者由苗栗市長余文忠及市民代表會主席陳仁杰頒獎表揚，縣長鍾東錦夫人陳美琦、立法委員邱鎮軍及多位縣議員、市民代表到場祝賀，一同為受表揚者獻上最誠摯的肯定與祝福。

苗栗市公所表揚模範父親邱輝男。（苗栗市公所提供）

苗栗市公所舉辦114年度模範父親暨好人好事表揚大會，表揚28里34位模範父親。（苗栗市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法