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    台中某賣場「爆屎」影片瘋傳 業者澄清：是污水槽油脂

    台中某百貨公司地下停車場地上冒出一灘黃色物，業者澄清是污水槽的油脂噴出。（翻攝自threads）

    台中某百貨公司地下停車場地上冒出一灘黃色物，業者澄清是污水槽的油脂噴出。（翻攝自threads）

    2025/08/02 18:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中某百貨公司地下停車場冒出一大灘黃色物體，網友PO的影片昨天（1日）在Threads瘋傳，有網友懷疑是地化糞池倒灌，如噴泉湧出，對此，業者澄清，污水槽內的油脂疑承受不了槽內壓力而噴出，發現後已盡速清除乾淨。

    Threads瘋傳的影片，在百貨公司地下停車場內，有一大片土黃色的濃稠物不斷噴濺出來，如小型黃色火山泥噴發，周圍拉上封鎖線並放置三角錐，寫上「施工中」警示。

    網友看到影片驚呼連連，留言議論紛紛，甚至有稱台中是不是要變成中國杭州了（指最近的自來水變糞水事件），甚至感嘆台中之前才發生過新光三越氣爆事件，沒想到如今又有百貨疑似「爆屎」。

    不過百貨公司澄清，強調這是污水處理槽的油脂噴出，可能最近消費者較多，污水處理量較大，槽內油脂疑似承受不了壓力，頂開槽蓋噴濺，發現後已立即清除完畢。

    台中某百貨公司地下停車場地上冒出一灘黃色物，業者澄清是污水槽的油脂噴出。（翻攝自threads）

    台中某百貨公司地下停車場地上冒出一灘黃色物，業者澄清是污水槽的油脂噴出。（翻攝自threads）

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