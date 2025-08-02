週日天氣仍不穩！雨炸中南部 高屏山區慎防豪雨等級以上降雨

週日台灣持續受西南氣流持續影響，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，外出請記得攜帶雨具備用。（資料照）

2025/08/02 20:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（3日）持續受西南氣流持續影響，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，其中，高屏山區有可能出現豪雨等級以上降雨，北部也有局部短暫陣雨，外出請記得攜帶雨具備用，注意自身安全。

中央氣象署預報，週日嘉義以南地區有陣雨或雷雨，台中到雲林地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，尤其高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，至於北部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後也有局部大雨，其地他區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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溫度方面，中南部及花東高溫約29至31度，其他地區約32至35度；澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至29度，金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫28至32度，馬祖多雲時陰短暫陣雨或雷雨，氣溫28至31度。

天氣風險公司指出，下週一起西南風逐漸減弱，台中以南維持陰時多雲有短暫雨或雷雨天氣，不過中南部降雨可稍趨緩，雨勢轉小且累積雨量下降，但有對流雲系通過時仍有較大雨勢發生機會。苗栗以北及東半部為上午多雲或多雲時晴天氣，午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣，不過大台北地區午後雷陣雨有增大趨勢，要注意較大雨勢發生。

紫外線指數部分，宜蘭縣、連江縣達過量級，其他地區高量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週日受西南風影響，受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

中南部及花東高溫約29至31度，其他地區約32至35度；澎湖27至29度，金門28至32度，馬祖28至31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，宜蘭縣、連江縣達過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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