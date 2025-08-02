一日之計在這裡！研究揭不吃早餐 心肌梗塞機率暴增

研究發現，早餐不僅影響生理時鐘，更與心血管健康、代謝機能、睡眠品質，甚至學習表現密切相關，示意圖。（資料照）

2025/08/02 20:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一天的開始不只是從睜開眼那刻起，還取決於「何時吃下第一口食物」。越來越多研究發現，早餐不僅影響生理時鐘，更與心血管健康、代謝機能、睡眠品質，甚至學習表現密切相關。對成人與孩童來說，「早睡、早起、吃早餐」不只是口號，而是維持身心健康不可或缺的關鍵。

日媒「President Online」報導，進食不只是為了補充能量，更是調整生理節律的重要關鍵。研究顯示，人體要有效重啟體內時鐘，必須經過至少10小時的禁食。因此，「早餐」真正的意涵是「打破禁食」的第一餐，並不特定指早上。例如，若希望早上7點吃早餐，前一晚的晚餐就應在晚上9點前結束，才能幫助身體順利調整節奏。

請繼續往下閱讀...

多項研究證實，不吃早餐與心血管疾病風險息息相關。一項長達6年的研究發現，不吃早餐者罹患心肌梗塞並死亡的機率，是天天吃早餐者的2倍。另一項針對曾經發生心肌梗塞患者的研究則指出，若出院後仍習慣跳過早餐，且晚餐時間又太晚，在短短30天內再次發病的風險，是一般人的4到5倍。

早餐不僅對生理健康有幫助，也與認知功能、情緒穩定密切相關。研究顯示，成人若長期不吃早餐，容易出現入睡困難、睡眠品質差等問題，且晚餐會不自覺吃進更多碳水與油脂，讓體內時鐘更加混亂。對於兒童與青少年，則可能出現注意力不集中、學習力下滑等狀況。專家呼籲，「早睡、早起、吃早餐」應從家庭教育做起，有助孩子養成健康生活習慣與穩定情緒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法