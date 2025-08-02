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    85歲資深電影看板畫家 魏榮欣獲竹市模範父親表揚

    新竹市85歲資深電影看板畫家及藝術家魏榮欣獲模範父親表揚。（新竹市府提供）

    新竹市85歲資深電影看板畫家及藝術家魏榮欣獲模範父親表揚。（新竹市府提供）

    2025/08/02 18:25

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天（2日）舉辦模範父親表揚，有160名各行各業父親獲表揚，其中最年長的模範父親是89歲的洪金河，還有資深電影看板畫家魏榮欣及木雕藝術家葉佳讓獲表揚，代理市長邱臣遠感謝爸爸們的付出與辛勞，也祝福所有的爸爸父親節快樂。

    市府社會處指出，85歲的魏榮欣與妻子鶼鰈情深、攜手相伴逾60年，育有6名優秀子女，自幼展現繪畫天賦，年輕時擔任廣告看板學徒，17歲學成出師投入電影業界，為超過2千部電影繪製手繪看板。退休後依舊耕耘藝術創作，轉向油畫領域，56歲參加全省美展便以作品《巢荒》入選，60歲舉辦人生第一場個展，致力推廣新竹在地美景與文化，尤擅長3D繪畫，包括苗栗縣三義建中國小階梯、國道三號清水服務區白海豚壁景，創作足跡遍及全台。

    另木雕師傅葉佳讓13歲學習木雕，師承名師林獻銘學習台灣傳統木雕技藝，用對技藝的熱愛與堅持，投入台灣傳統木雕創作數10年，2004年獲第4屆國家工藝獎雕塑類佳作肯定，多次受邀到總統府、立法院辦展，為台灣傳統工藝爭光。

    另獲獎者之一王正中自幼右腳患有輕度小兒麻痺，從不視其為人生的障礙。13歲時隻身來到新竹學習木雕，白天努力工作、晚上到補校進修，展現過人的毅力與自我成長的決心。後來轉行投入中藥領域，從基層學徒做起，成為鄰里間信賴的中藥房負責人。最年輕的模範父親是34歲王竣弘，是衛生局心理衛生社工督導，服務對象多為罹患精神疾病、曾有自殺企圖或涉及保護案件的個案，他以同理與專業陪伴每個家庭，展現新世代父親的堅韌與柔軟。

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