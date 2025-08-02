外水高於內水憂溢堤 南市動員抽水機、滯洪池全力排水

台南市今日大豪雨，雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺（左）南下坐鎮應變中心，與市長黃偉哲（右）共商應變對策。（台南市府提供）

2025/08/02 18:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（2）日因西南氣流帶來的強降雨影響，清晨開始出現明顯雨勢，部分地區達豪雨至大豪雨等級。台南市長黃偉哲指出，現場巡視發現部分地區出現「外水高於內水」，意味河道水位已高於社區，若水位再上升將有溢堤風險。市府團隊已動員抽水機、滯洪池全力排水，同時清查排水設施是否阻塞，並將災情資料納入後續河川與排水系統整治計畫參考。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所原定今、明（3）兩天舉行的分區復原會議將順延，轉為協助各地搶救災工作，並指派副指揮官李孟諺前往南市災害應變中心與黃偉哲會商搶救災事宜。

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李孟諺指出，昨（1）日深夜快速生成西南氣流，雷達雲圖不易掌握，屬「快速生成、急劇降雨」的典型西南氣流特性。瞬間降下1小時破百毫米雨勢，幾乎都會超出現行排水系統負荷。

李孟諺表示，這次西南氣流具有「深夜生成、無預警」特性，導致氣象預警難以即時掌握。以後壁區為例，短時間內降下近百毫米豪雨，若發生於其他地區，亦極可能引發嚴重淹水。他特別提出，丹娜絲颱風造成台南超過2萬6千戶屋頂損壞，多數僅以帆布臨時覆蓋，當前西南氣流再襲，恐使帆布破損、漏水，威脅民眾居住安全。特別請各區公所強化巡視，持續關懷獨居長者與弱勢居民。

他強調，中央與地方是合作夥伴，若市府有抽水機等支援需求，可隨時向中央前進指揮所反映，中央將即時整合各部會力量，全力支援台南完成災後復原工作。

社會局表示，安定、楠西、南化、麻豆及東區已開設5處臨時避難收容所，目前共收容16人；民政局已完成15區、34里、計695位居民疏散撤離。

台南市安南區部份路段上午積淹水。（記者洪瑞琴攝）

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