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    台中新光三越停業逾5個月整建中 特販會移師台中國際展覽館

    台中新光三越自8/1起在台中國際展覽館，舉辦第8場聯合品牌特販會，共有55家品牌商參與。（新光三越提供）

    台中新光三越自8/1起在台中國際展覽館，舉辦第8場聯合品牌特販會，共有55家品牌商參與。（新光三越提供）

    2025/08/02 18:19

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越自2月中氣爆停業，至今已經超過5個月。業者表示，目前加速進行整修，為了持續照顧品牌商與專櫃人員的生計，已在台中世貿二館連續舉辦7場聯合品牌特販會，8月首度進駐位於烏日高鐵特區的台中國際展覽館展開第二賣場，8月起至25日進行第8場聯合品牌特販會。

    台中新光三越停業後，超過4000名專櫃人員生計受影響，透過多元銷售期創造實質支持，此次動員超過百位櫃姐投入現場，全力衝刺買氣，也讓櫃姐們能有機會力拚業績、維持生計。

    聯合品牌特販會結合55家品牌商，涵蓋化妝品、時髦女裝、家庭用品、運動用品、超市食品及泰國美食展等多元品類，滿足不同族群的購物喜好，本檔有8家熱門品牌首度參展，包含0918、Keeley Ann、PUMA、BEBE CLOSET、Hallmark、BWT德國倍世淨水、營養大師.等，現場推出展場限定獨家優惠商品。

    新光三越表示，特賣會有時髦女性服飾2折起、居家生活特賣2.1折起、潮流運動服飾5折起等超值優惠，展期間也規劃獨家限搶2折起每日一物活動，包含家飾等，也有滿額超贈點、貴賓卡/APP獨享來店禮等。

    新光三越強調，不少台中市民詢問新光三越復業進度，在舉辦聯合品牌特販會的同時，亦積極加速進行整建修復，期望盡快與顧客在更舒適、最熟悉的購物環境重聚。

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