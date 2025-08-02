建國花市不主動提供塑膠袋 環境部要打造亞洲首座「不塑花市」

環境部長彭啓明（左）示範使用循環袋購買盆栽。（環境部提供）

2025/08/02 18:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕買盆栽過往大小提袋用了許多塑膠袋，環境部與建國假日花市自治會、台北市農會及民間團體與企業合作，今（2日）啟動花市減塑示範推廣活動，攤商將不主動提供塑膠袋，民眾自備購物袋、重複使用二手袋、借用循環袋等「三袋同行」，買花也做環保，並盼未來打造出亞洲首座不塑花市。

環境部長彭啓明表示，過去有許多減塑活動都沒有延續，這次環境部從熱愛花草、親近自然的群體出發一起同行減塑，突破大家的慣性，並與攤商及民間團體保持良好互動，期望在幾年內打造成亞洲首座不塑花市。北市產發局長陳俊安也提到，經濟發展與環境永續絕對可以並行，這次由公私協力與民間合作使花市示範點成為一個新的模式。

請繼續往下閱讀...

慈濟基金會副執行長劉效成表示，希望與環境部攜手，將累積的行動經驗與長年耕耘轉化為實質改變；建國花市攤商代表也表示，已有逾120個攤商加入減塑友善行列，展現減塑示範的行動力。鄰近福容大飯店台北一館也響應活動，提供花市綠色消費民眾餐飲優惠88折。

環境部表示，第一階段示範活動從8月2日起到12月底止，以「三袋同行，減塑可行」方式，引導民眾從自備環保袋、二手袋或是借用政府提供的循環袋，同時，攤商將不主動提供購物用塑膠袋，另獎勵措施只要未向攤商取用一次用塑膠袋者，即可掃描攤商專屬QR Code抽獎拿好康，自備購物袋消費的民眾更有機會獲得福容飯店住宿券，活動詳情請上網站（https://recycle2.moenv.gov.tw/SingleUse/）查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法