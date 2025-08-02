雨彈狂下! 雲林沿海3鄉鎮一度積淹水

口湖鄉部分路段積水嚴重，拉起封鎖線禁止通行。（民眾提供）

2025/08/02 18:07

〔記者李文德／雲林報導〕受西南氣流影響，中南部地區下起豪雨，雲林縣今（2）日凌晨起，總雨量超過200毫米，其中水林、口湖等沿海地區一度傳出零星積水，甚至口湖鄉公所還因此停班、課，兩公所力拚將積水排除。

縣府水利處統計，凌晨起下起大雨，目前為止口湖、水林地區最高雨量逾200毫米，一度有部分鄉鎮陸續傳出積淹水，如北港府番里、水林鄉尖山村、松北村、萬興村、松西村等地近10公分積水，水林鄉灣西村較低漥處也有近20公分積水，已逐步消退。

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口湖鄉湖東村民表示，接近中午時雨彈來襲，正值漲潮加上宣洩不及，大量雨水雖未淹入住家內，但也造成門前道路阻塞，部分道路拉起封鎖線禁止通行；水林鄉灣西村民表示，農田積水快和道路一樣高，擔憂一旦真的淹水，後果不堪設想，只希望雨不要再下了。

水林代理鄉長張東凱表示，鄉內積水多在南側，主要是因為地勢低窪導至雨水難退，目前已緊急調度移動式抽水機，全鄉已有50多台備戰，力拚排除積水情況。

口湖鄉長李龍飛表示，上午9點瞬間雨量實在太大，低窪處曾淹到40公分高，街上還有約20公分高積水，考量半數聚落還有積水，居民出入不便，下午緊急宣布停班課，截至下午5點排除7成積淹水狀況，趁傍晚雨勢緩和，趕緊將社區淹水狀況排除。

水林鄉部分農田積水已溢到道路。（張東凱提供）

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