時雨量逼近100毫米！野溪暴漲 屏東三地門口社村道路變水路

部落上方野溪暴漲，三地門鄉口社部落一度宛如瀑布。（讀者提供）

2025/08/02 18:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三地門鄉口社村今（2日）的降雨量全國最多，至下午5點24分，累積雨量更達529毫米，已是超大豪雨規模，尤其上午8點到11點，連續3個小時時雨量都逼近100毫米，相當驚人，部落上方野溪暴漲，泥流灌入住家，道路變成水路，村民驚嚇「以前從來沒有這樣過！」所幸經怪手緊急開挖，雨水得以宣洩，狀況在中午過後解除。

三地門鄉口社村長宋造福表示，全村約有4、500位居民，在今天上午10點半時，有兩個部落裡的排水溝，因為部落上方土石崩塌，帶著大量的土石以至塞住，部落排水無法正常運作，水流四處亂竄，造成住民恐慌，以為是土石流，出動怪手把水溝疏通後，排水恢復正常，危機解除，接著要進行預防性撤離，安置地點在社區活動中心。

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口社部落是行政院原民會主委曾智勇的故鄉，他今天也趕回部落關心，安撫族人。

民進黨立委伍麗華下午也趕赴口社部落，她表示，因為口社村上方有幾條野溪，在連日大雨當中，溪水暴漲，造成水宣洩不及，目前緊急處置的方式透過挖土機，把淤塞的土石清除讓水流通過，目前暫時解除危機，造成有幾間民房有土石進入，希望能夠透過下次的水保野溪整治工程解決問題。

「以前都沒有這樣過！」村民表示，今天部落道路像瀑布一樣，口社大橋昨天也封橋，要外出必須繞道高樹鄉，希望雨不要再下了。 根據屏東縣府統計，口社部落有11人撤離依親。

原民會主委曾智勇和立委伍麗華，趕赴三地門鄉口社部落關心。（立委伍麗華提供）

部落上方野溪暴漲，三地門鄉口社部落一度宛如瀑布。（讀者提供）

三地門鄉口社部落聯外道路多處積淹水。（記者羅欣貞攝）

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