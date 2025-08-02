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    受災戶破1.6萬戶 立委陳冠廷籲：加速設置貨櫃組合屋等過渡住宅

    民進黨立委陳冠廷（後方右二）日前到嘉義縣山區勘災。（擷取自立委陳冠廷臉書）

    民進黨立委陳冠廷（後方右二）日前到嘉義縣山區勘災。（擷取自立委陳冠廷臉書）

    2025/08/02 18:39

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風過後，西南氣流持續帶來豪雨，嘉義、台南地區逾1萬6千戶屋頂毀損的民宅面臨二次災害威脅。民進黨立委陳冠廷今天疾呼，政府必須加速設置貨櫃組合屋等過渡住宅，他已向行政院提出完整的緊急過渡住宅建議方案。

    陳冠廷指出，目前雖有志工協助覆蓋帆布，但這只是應急措施。在後續降雨不斷的情況下，災民急需安全穩固的臨時居所，他建議的過渡住宅方案，包括貨櫃屋、預鑄式組合屋等選項，都是可以快速搭建、具備完整生活機能的模組化住宅。

    陳冠廷表示，盤次風災暴露出現有安置體系可迅速改善的部分，調查顯示超過95%災民選擇依親居住，而非入住政府收容所，反映出災民對隱私、生活品質的基本需求。民間貨櫃屋業者有充足資源，但難即時接洽需求者，需有公權力的行政部門讓資源出得去，有需求媒合的到。

    針對過渡住宅的具體規劃，陳冠廷說，他向行政院提出的建議版本中，明確規範地方政府應於用地點交後6個月內完成安置，並可採用預鑄式工法縮短工期，為加速執行，建議允許地方政府預先辦理框架採購協議，一旦啟動即可快速布建。

    陳冠廷強調，過渡住宅的設置地點必須考量災民原有生活圈，避免過去災後臨時住宅區位偏遠、缺乏生活機能的問題重演。同時，水電、排污等基礎設施配套必須同步到位，讓災民在等待家園重建的過程中，仍能維持基本生活品質。

    陳冠廷表示，面對持續的降雨威脅，重建工作刻不容緩，期待行政院能以最快速度提出特別條例，讓災區鄉親早日脫離風雨威脅，重返安居樂業的生活。

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