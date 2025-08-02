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    首頁　>　生活

    探視南橫墜谷罹難者家屬 曾智勇：陪案家走過傷痛、重建生活

    原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur到高雄桃源區關懷南橫墜谷案家屬，發放慰問金。（原民會提供）

    原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur到高雄桃源區關懷南橫墜谷案家屬，發放慰問金。（原民會提供）

    2025/08/02 17:51

    〔記者王榮祥／高雄報導〕南橫墜谷一家5死讓外界悲慟。行政院原民會主委曾智勇今天探視罹難者家屬，轉達政府關懷，原民會也會持續追蹤，陪伴案家走過傷痛，重建生活。

    高雄桃源區7月30日晚發生墜谷事故，一家5口因道路坍塌不幸連人帶車墜入山谷；原民會得知後，立即啟動原住民族家庭服務中心關懷服務機制，事發隔日訪視、關心罹難族人家屬。

    原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur今天親自探訪，發放急難救助金，表達政府對原住民族群的深切關懷與即時支持。

    曾智勇說，針對這次罹難族人，原民會表示最深哀悼，密切關注案家所面臨的痛苦與生活困境，原民會將由原住民族家庭服務中心持續追蹤後續情形，依實際需求連結相關社會服務資源，陪伴案家走過傷痛，重建生活。

    他呼籲各界共同重視原住民族聚居地交通安全與災害風險管理，原民會也會持續強化急難救助制度，以提升族人居住環境的整體安全。

    南橫公路道路坍塌路段。（原民會提供）

    南橫公路道路坍塌路段。（原民會提供）

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