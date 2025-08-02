台南六塊寮又淹到家門口 水利局:「暴雨」超過排水設施負荷

南市安南區部份路段上午積淹水情況。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/02 17:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市安南區六塊寮排水沿線今（2日）清晨因豪大雨造成多處積淹水，部分社區雨水漫進家戶，居民苦不堪言，地方里長與居民怒批「排水是不是有問題？」但也有人直呼「這次雨勢太大了，台南眾神也難救」。對此，水利局表示，此次降雨強度幾乎是「暴雨」，遠超過排水設施設計負荷。

陳姓居民無奈說：「每次下大雨就緊張，不知道什麼時候又要淹進來。」也有長輩反映，雨勢來得又急又快，讓人措手不及。

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六塊寮排水是安南區重要區域排水系統，屬鹽水溪右岸支流，沿岸聚落密集。清晨短時間暴雨狂襲，安定區12小時內累積雨量就高達376毫米。水利局指出，這已遠超排水保護標準。當時外水位高漲，加上短延時暴雨同步發生，超過排水系統負荷，造成下游低漥區，怡安路及培安路一帶局部淹水。

水利局表示，已整治完成的下游箱涵段確實在中午前迅速排水，已發揮初步效能。此次並無護岸溢堤，顯示部分防洪設施已見成效。針對居民關切的下游排水改善進度，目前六塊寮排水拓寬工程正進行中，預計年底前完成雙孔箱涵拓寬連通，可有效分洪、提升整體排水效能。

市府也針對北安路上因高程不足的「新順橋」進行改建設計，已爭取1.2億元經費改善通洪斷面。另規劃在六塊寮排水最下游增設抽水站，用地與工程總預算約5億元，並利用新順橋旁公園設置滯洪池，概估5000萬元，以利蓄積暴雨期間水量。

水利局表示，整體工程完工後，將提升安慶里、安順里、新順里與安東里等地防洪能力，保護面積約33.4公頃，涵蓋約2.3萬居民。此次暴雨雖造成局部積水，但退水時間已比往年明顯加快，未來將持續強化區域排水設施，回應地方期待。

安南區頂新橋附近六塊寮排水正辦理拓寛排水道工程，完成部分拓寬箱涵發揮功效，分擔六塊寮排水的排水量。（記者洪瑞琴攝）

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