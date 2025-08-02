桃園青溪國小前水溝蓋凹凸不平 揪出問題根源傻眼：密密麻麻

青溪國小前水溝蓋不平，開蓋後才發現是樹根亂竄惹的禍。（養工處提供）

2025/08/02 17:35

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區公所最近進行青溪國小前水溝蓋整平工程，翻開預鑄水溝蓋驚見，人行道路樹樹根已經突破溝壁跑到水溝，密密麻麻長滿水溝壁，有的跟成人手腕一樣粗，已經阻礙排水。養工處長劉軍希說，行道樹根系會主動往有水源方向延伸，長期下來穿透縫隙進入排水溝，加上早期施工設計缺乏防根措施，根系向四周擴展，會協助公所斷根。

劉軍希說，早期施工未設置防根牆或導根結構，根系無阻擋地向四周擴展，加上排水溝老舊或破損，水泥結構出現裂縫，提供根系侵入機會。防治的方式，可於樹木與水溝間埋設深度60公分以上的防根牆，可有效阻絕根系蔓延；另可強化水溝結構，採用預鑄U型槽或封閉式排水管，提升抗根穿透能力。

請繼續往下閱讀...

劉軍希說，水溝旁路樹是菩提樹，屬於根系擴張型樹木，有竄根習性，未來道路檢討路樹種植配置，高風險地段重新評估植栽位置與樹種，避免種植根系擴張型樹木。

據悉，青溪國小前的自強路水溝蓋採預鑄工法施作，接送家長反映水溝蓋凹凸不平，恐對學生安全造成危害，公所決定整平，開蓋後才發現，竟樹根亂竄導致，道路是桃園區公所養護，養工處與公所協調，將由施工團隊斷根，維持水溝排水順暢，新的水溝蓋改採澆注工法預留孔洞，其他部分都將變成密合式管道，避免樹根亂竄影響排水，工程會在月底前完成。

青溪國小前水溝蓋不平，開蓋後發現是密密麻麻樹根惹的禍。（養工處提供）

青溪國小前水溝蓋不平，開蓋後才發現是樹根亂竄惹的禍。（養工處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法