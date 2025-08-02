天空快掉下來了！台南「時雨量」逾百毫米 1圖看懂強降雨體感程度

各種時雨量感受。（氣象署提供）

2025/08/02 17:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕受西南氣流影響，今天（2日）台南一小時雨量飆破一百毫米，導致多處災情。中央氣象署公布各種時雨量比較圖，說明雨量和「感受如何」，超過80毫米，暴雨好像天空快掉下來一樣，會有淹水、土石流等災害，「大多數城市的排水系統都難以負荷」。

為什麼「時雨量（60分鐘雨量）」特別重要？氣象署說明，比起日雨量，「時雨量」更能反映降雨強度，同樣是30毫米的雨，在一天內、一小時內或十分鐘內下完給人的感覺截然不同，可能造成的影響和災害也有天壤之別。如果是分散在24小時內慢慢下完，大概只是地上濕濕的；但如果是集中在30分鐘內下完，有些地方就會造成積水。

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氣象署說明，各種時雨量給人的普遍感受，並製作圖表讓人一眼看懂。如果都計算累積一個小時的時雨量通常的感受是：

小到像是的夏天遊樂園的清涼噴霧：小於0.1毫米

可以忍受不撐傘的毛毛雨：小於0.2毫米

開始需要撐傘的小雨：0.2~1毫米

中等雨勢，地上開始有水灘：1~10毫米

降雨聲明顯、說話不容易聽到，在外撐傘腳會被淋濕：10~20毫米（這也是一般人開始會覺得「下大雨了」的強度）

到了20~30毫米，基本上是傾盆大雨了。開車即使將雨刷調到最快，視線仍然不良，就算撐傘部分身體也會被淋濕的程度，路邊地勢較低處也會開始積水。

30~50毫米：雨勢已經很激烈，像倒水桶一般，路面會開始明顯大範圍積水。

50~80毫米：雨的感受就像瀑布一樣，撐傘已經幾乎沒有用了，開車視野非常差。到了這個程度，通常已經超出一般城市排水系統的負荷。（註：全台灣排水系統設計負荷最高的台北市，設計上限約78毫米）

80毫米以上的雨量，猛烈的程度讓人感受到壓迫感和窒息感，好像天空快掉下來一樣，基本上大多數城市的排水系統都難以負荷，會發生很多災害如大範圍淹水、土石流等。

100毫米以上：極端等級，極易致災！

​時雨量破百是什麼概念？氣象署說明，台灣相對於世界是個相當多雨的地方，習以為常的時雨量對很多國家而言已經是相當可怕的災難。而時雨量破百毫米，就連台灣只有在特殊且極端的天氣事件中才會看到這個數字，許多人可能一輩子也不會遇到，可以說是相當極端且可怕的降雨強度。

氣象署說明，這幾天部分地區的「時雨量」動輒破70、80毫米，不管是下在市區或山區，都很容易導致淹水、山洪、土石流等災害。另外，「累積雨量」除了和降雨強度有關，和降雨時間很有關係。

​氣象署舉例，午後雷陣雨又急又快，累積雨量可能只有30到40毫米，看似總雨量不高，但是集中在半小時內下完，雨勢也是相當猛烈；東北季風影響時，迎風面北海岸可能整天持續穩定慢慢下雨，感受上雨勢不大，但是整天的總雨量累積起來可能比一場夏天的午後雷陣雨還多。

氣象署提醒，也要注意豪大雨特報的「短延時強降雨」，由於短時間內很大的雨勢，容易造成積淹水、土石流等災害，防災、水利單位會以「短延時強降雨（short-duration heavy rainfall）」描述這個現象。因此氣象署的豪大雨特報，也有針對這種宛如雨彈轟炸型的降雨特別進行示警。氣象署指出，當時雨量超過40毫米時，就會特別強調「短延時強降雨」的影響。

現行的「短延時強降雨」特報標準：短延時大雨：1小時雨量40毫米。短延時豪雨：3小時雨量100毫米。短延時大豪雨：3小時雨量200毫米。

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