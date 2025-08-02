為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    天空快掉下來了！台南「時雨量」逾百毫米 1圖看懂強降雨體感程度

    各種時雨量感受。（氣象署提供）

    各種時雨量感受。（氣象署提供）

    2025/08/02 17:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受西南氣流影響，今天（2日）台南一小時雨量飆破一百毫米，導致多處災情。中央氣象署公布各種時雨量比較圖，說明雨量和「感受如何」，超過80毫米，暴雨好像天空快掉下來一樣，會有淹水、土石流等災害，「大多數城市的排水系統都難以負荷」。

    為什麼「時雨量（60分鐘雨量）」特別重要？氣象署說明，比起日雨量，「時雨量」更能反映降雨強度，同樣是30毫米的雨，在一天內、一小時內或十分鐘內下完給人的感覺截然不同，可能造成的影響和災害也有天壤之別。如果是分散在24小時內慢慢下完，大概只是地上濕濕的；但如果是集中在30分鐘內下完，有些地方就會造成積水。

    氣象署說明，各種時雨量給人的普遍感受，並製作圖表讓人一眼看懂。如果都計算累積一個小時的時雨量通常的感受是：

    小到像是的夏天遊樂園的清涼噴霧：小於0.1毫米

    可以忍受不撐傘的毛毛雨：小於0.2毫米

    開始需要撐傘的小雨：0.2~1毫米

    中等雨勢，地上開始有水灘：1~10毫米

    降雨聲明顯、說話不容易聽到，在外撐傘腳會被淋濕：10~20毫米（這也是一般人開始會覺得「下大雨了」的強度）

    到了20~30毫米，基本上是傾盆大雨了。開車即使將雨刷調到最快，視線仍然不良，就算撐傘部分身體也會被淋濕的程度，路邊地勢較低處也會開始積水。

    30~50毫米：雨勢已經很激烈，像倒水桶一般，路面會開始明顯大範圍積水。

    50~80毫米：雨的感受就像瀑布一樣，撐傘已經幾乎沒有用了，開車視野非常差。到了這個程度，通常已經超出一般城市排水系統的負荷。（註：全台灣排水系統設計負荷最高的台北市，設計上限約78毫米）

    80毫米以上的雨量，猛烈的程度讓人感受到壓迫感和窒息感，好像天空快掉下來一樣，基本上大多數城市的排水系統都難以負荷，會發生很多災害如大範圍淹水、土石流等。

    100毫米以上：極端等級，極易致災！

    ​時雨量破百是什麼概念？氣象署說明，台灣相對於世界是個相當多雨的地方，習以為常的時雨量對很多國家而言已經是相當可怕的災難。而時雨量破百毫米，就連台灣只有在特殊且極端的天氣事件中才會看到這個數字，許多人可能一輩子也不會遇到，可以說是相當極端且可怕的降雨強度。

    氣象署說明，這幾天部分地區的「時雨量」動輒破70、80毫米，不管是下在市區或山區，都很容易導致淹水、山洪、土石流等災害。另外，「累積雨量」除了和降雨強度有關，和降雨時間很有關係。

    ​氣象署舉例，午後雷陣雨又急又快，累積雨量可能只有30到40毫米，看似總雨量不高，但是集中在半小時內下完，雨勢也是相當猛烈；東北季風影響時，迎風面北海岸可能整天持續穩定慢慢下雨，感受上雨勢不大，但是整天的總雨量累積起來可能比一場夏天的午後雷陣雨還多。

    氣象署提醒，也要注意豪大雨特報的「短延時強降雨」，由於短時間內很大的雨勢，容易造成積淹水、土石流等災害，防災、水利單位會以「短延時強降雨（short-duration heavy rainfall）」描述這個現象。因此氣象署的豪大雨特報，也有針對這種宛如雨彈轟炸型的降雨特別進行示警。氣象署指出，當時雨量超過40毫米時，就會特別強調「短延時強降雨」的影響。

    現行的「短延時強降雨」特報標準：短延時大雨：1小時雨量40毫米。短延時豪雨：3小時雨量100毫米。短延時大豪雨：3小時雨量200毫米。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播