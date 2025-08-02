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    暴雨坍方擋道！小黃公車駕駛山區繞路送乘客 一句話感動眾人

    服務偏遠地區的小黃公車，面臨大雨道路交通中斷窘況，目前黃6路縮短路線僅到桐林、黃24路改道。（記者蔡淑媛攝）

    服務偏遠地區的小黃公車，面臨大雨道路交通中斷窘況，目前黃6路縮短路線僅到桐林、黃24路改道。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/02 17:05

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕受西南氣流影響，台中市連日大雨，山區道路坍方，服務偏遠地區的小黃公車，6條路線受災情影響，甚至有小黃公車接送民眾回程時，受困山區動彈不得，在道路部分搶通後，目前黃6路縮短路線僅到桐林、黃24路改道，其餘路線均已恢復正常服務班次，風雨無阻繼續上路。

    交通局服務偏遠地區的小黃公車有26條路線，涵蓋山海屯區22個行政區、168里，受豪大雨影響，造成新社、東勢、太平、霧峰等山區發生致災性狀況，土石崩塌至道路，影響小黃公車路線行駛，在安全考量下，部份路線一度停駛。

    「大雨中在山區找路，一直看有沒有小路可以繞回中興嶺」服務黃17路「中興嶺石岡線」的怡美車隊駕駛林先生說，近日石岡地區值勤返程回新社中興嶺路線時，遇到樹木傾倒擋道而無法通行，由於不是新社、石岡在地居民，為了不放棄站牌上隨時候車的乘客，在山區道路尋找能夠回到中興嶺的鄉間小路，避免乘客空等，展現交通職人精神，坐上小黃公車的乘客直呼「太感動了，很感謝！」

    近日小黃公車回報路況，有的遇落石、樹木傾倒擋道，有的則陷滿地黃泥難以通行，但眾人仍堅守崗位、以安全為先。交通局長葉昭甫表示，前兩受影響路線包含黃2路東勢埤頭里線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃8路喀哩線、黃16路福興永豐線、黃17路中興嶺石岡線等6條小黃公車路線，經排除部分道路障礙後，陸續復駛。

    葉昭甫提醒，近日受下雨影響，山區道路仍不穩定，民眾可透過手機下載「台中Go」APP即時得知推播路線停駛訊息，如有發現小黃公車站牌傾倒等情形，可撥打「1999」市民專線，市府會立即派員清理除道路障礙，確保通行安全。

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