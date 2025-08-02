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    金門表揚模範父親、新好爸爸 陳福海鼓勵多生「縣府幫忙養」

    金門縣政府舉行父親節表揚大會，共表揚15位「模範父親」。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府舉行父親節表揚大會，共表揚15位「模範父親」。（記者吳正庭攝）

    2025/08/02 17:01

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉行父親節表揚大會，共表揚陳介允等15位模範父親、陳俊輝等15位新好爸爸。縣長陳福海鼓勵多生孩子，還打趣「生4個孩子才能當選新好爸爸」，並喊話「不要怕、縣府幫你們一起養」。

    金門縣父親節表揚活動在金湖飯店舉行，陳福海帶著另一半許梨羡開心出席，各鄉鎮長、代表會主席也到場祝賀，公開感謝模範父親、新好爸爸當選人克盡本分，以正能量維繫家庭和樂、帶動良善風氣。

    陳福海說，父親是家庭的重要支柱，就像一座山，是家人的靠山，不僅扮演穩固後盾的角色，更肩負著教養子女與撐起家庭責任的使命。他也細數金門顧老、顧幼的多項政策，強調政府近年推動的「0至6歲的扎根教育」，鼓勵大家增產報國，以後「生4個孩子才能當新好爸爸」，要大家不要怕，「縣府幫你一起養」。

    當選金門模範父親（55歲以上）共15名：金城鎮：陳金福、許欽奇、陳介允、薛成發。金湖鎮：謝鴻儒、蔡其朝、吳安樂。金沙鎮：陳永言、陳昭忠、蔡流冰。金寧鄉：李天照、蔡來和、張文宏。烈嶼鄉：李安心、林長用。

    新好爸爸（35-54歲）共15名：金城鎮：蔡智成、盧慶昌、陳彥仁、黃世欣。金湖鎮：翁維駿、呂文耀、陳再興。金沙鎮：黃忠威、陳俊輝、黃榮坤。金寧鄉：林水龍、楊弘彥、翁明集。烈嶼鄉：洪忠頤、方泓棋。

    金門縣政府父親節表揚大會，共表揚15位「新好爸爸」。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府父親節表揚大會，共表揚15位「新好爸爸」。（記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海（右七）表揚模範父親蔡其朝（右六）。（記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海（右七）表揚模範父親蔡其朝（右六）。（記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海（左五）表揚「新好爸爸」陳俊輝（右六）。（記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海（左五）表揚「新好爸爸」陳俊輝（右六）。（記者吳正庭攝）

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