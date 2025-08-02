強降雨侵襲中南部 土石流紅色警戒達191條

經濟部長郭智輝主持0728豪雨中央災害應變中心工作會報暨情資研判會議會議。（水利署提供）

2025/08/02 16:59

〔記者林菁樺／台北報導〕中央災害應變中心2日下午3點針對0728豪雨召開第十六次工作會報，指揮官經濟部長郭智輝指出，今日屏東縣山區已有局部大豪雨或超大豪雨發生，臺南市地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，請各功能分組持續加強監控，積極救災。

郭智輝表示，今晨降雨造成臺南等地多起淹水災情，至今累計602件淹水，仍有93件未退水，水利署調度大型移動式抽水機32台支援災區。目前北部地區已發生強降雨，針對都會地區涵洞地下道等設施，請內政部國土管理署督促地方政府落實降雨監控，並儘早啟動預警及道路管制措施。

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由於南部山區土壤含水量高，土石容易鬆動，目前發布的土石流紅色警戒達191條，大規模崩塌紅色警戒增加為12處，位於花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游的堰塞湖，今日地震後觀察水位及影像尚無異狀，已協調空勤總隊預劃任務，預定於4日、5日天候許可下前往空勘，並請附近居民及遊客暫勿進入溪床活動。目前省道公路預警封閉9處、道路災阻4處、道路災情1處，國道1號麻豆交流道南向出入口匝道管制封閉，請公路局及高速公路局持續利用幸福公路APP、1968 App、警廣、官網等管道，提供民眾最即時的交通路況。

郭智輝強調，由於降雨集中於中南部地區，其他地區天候狀況尚可，容易造成民眾錯覺，須持續運用多元管道加強宣導，民眾切勿進入山區及強降雨區域，以免發生危險。

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