人氣爆棚！「熊本熊」本尊現身桃機 酷MA萌體操追熊族嗨翻

日本「熊本熊」本尊率大小朋友跳酷MA萌（Kumamon）體操。（記者劉信德攝）

2025/08/02 17:08

〔記者劉信德／桃園機場報導〕擁有超高人氣的日本熊本縣營業部長兼幸福部長「熊本熊」本尊，8月2日驚喜現身桃園國際機場第二航廈北側5樓商場，帶領大小朋友一起跳酷MA萌（Kumamon）體操，並與粉絲擊掌、合影，現場氣氛熱烈，讓特地前來的「追熊族」嗨翻天。

桃機公司表示，為深化與姊妹機場合作及國際交流，首度攜手日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府來台設置「探索熊本趣」特展，8月2日及3日更邀請熊本熊部長來台舉辦見面會近距離互動與限量合照。

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一位資深熊本熊粉絲，收藏上百項紀念商品，也特地來特展會場與熊本熊合影互動。蔡先生說，因為很喜歡熊本熊這個吉祥物，也很喜歡熊本這個地方，這次有這個機會在桃園與熊本熊合影感到非常開心。

特展會場特別打造熊本熊專屬辦公室，原汁原味重現他在熊本縣的上班日常，AR互動還能幫他蓋公文章、互動與萌感兼具。現場還設有熊本城造景及3D超萌熊本熊、熊本熊拍貼機與隱藏版珍奶熊本熊等打卡亮點，也有來自熊本縣的觀光聯盟，與溫泉旅館協會等單位設攤，推廣當地觀光魅力與美食特產。

3日還有機會與熊本熊本尊見面，想親眼見識他呆萌的舞步與無辜的眼神，或來個擊掌合影的近距離接觸，千萬別錯過這次的「探索熊本趣」特展！

熊本熊帶領大家逛攤位。（記者劉信德攝）

熊本熊帶領大家逛攤位。（記者劉信德攝）

日本「熊本熊」本尊率大小朋友跳酷MA萌（Kumamon）體操。（記者劉信德攝）

熊本熊與民眾擊掌，近距離互動嗨翻粉絲。（記者劉信德攝）

熊本熊與民眾擊掌，近距離互動嗨翻粉絲。（記者劉信德攝）

限量名額的合影機會，擠爆二航廈五樓商場。（記者劉信德攝）

熱情的粉絲蔡先生帶著各式熊本熊紀念品參加見面會。（記者劉信德攝）

特展會場還有熊本熊公仔與熊本城等人氣打卡點。（記者劉信德攝）

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