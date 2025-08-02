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    風雨生信心 澎湖菊島盃全國沙灘錦標賽雨水中奮戰

    雖然風雨狀況不佳，但沙灘排球賽仍熱情展開。（記者劉禹慶攝）

    雖然風雨狀況不佳，但沙灘排球賽仍熱情展開。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/02 16:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然天氣不穩定，澎湖降下間歇性大雨，但由澎湖縣政府指導、澎湖縣沙灘排球發展協會主辦的「2025年菊島盃全國沙灘排球錦標賽」，今（2）日在風景絕美的澎湖縣湖西鄉隘門沙灘排球場不畏風雨、熱力開打，賽程將延續至5日。

    本屆賽事吸引來自全台16縣市及香港共計81支隊伍、約350位選手參加，實力堅強、競爭激烈。參賽縣市橫跨台灣南北，包括：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，以及特別來自香港的代表隊，共同爭奪「菊島盃」的榮耀。

    「菊島盃沙灘排球錦標賽」近年來經過澎湖縣沙灘排球發展協會的努力，已成為澎湖縣年度最具代表性的體育盛事之一，融合專業比賽與觀光休閒特色，在碧海藍天的沙灘場地中，不僅展現選手們精湛球技與團隊默契，也吸引許多遊客前來觀戰。活動期間將規劃各式互動體驗與在地特色展區，讓觀眾在熱血賽事中，也能享受澎湖獨有的文化與風情。

    主辦單位澎湖縣沙灘排球發展協會表示，期盼透過本賽事推動全民運動、深化沙灘排球運動風氣，同時促進澎湖夏季觀光活絡，並有台灣隊國手也將出賽菊島盃全國沙排賽事，歡迎全國民眾及球迷朋友們踴躍前來，共襄盛舉。

    菊島盃澎湖沙灘排球錦標賽，在隘門沙灘舉行。（記者劉禹慶攝）

    菊島盃澎湖沙灘排球錦標賽，在隘門沙灘舉行。（記者劉禹慶攝）

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