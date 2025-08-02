前20分鐘免費！高雄試辦機車智慧停車格 計時收費最快8月底啟用

2025/08/02 16:55

高雄市博愛二路新設5格機車智慧停車格，預計8月底前啟用。（記者許麗娟攝）

機車智慧限時收費停車格是為提高周轉率，前20分鐘免費，之後每20分鐘收費10元，當日無上限。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市區近日出現機車智慧停車格，且不同於過往路邊機車停車費多採計次收費，「智慧限時收費停車格」是採計時收費且當日無上限，主要是為了提高周轉率，提供給洽公、外送員等商業熱區的騎士需求，最快8月底上路。

高雄市交通局近期在市區商業大樓周邊試辦機車「智慧限時收費停車格」，分別有左營區博愛二路364號前5格、新興區海邊路31號前5格、苓雅區民權一路251號前4格，其中博愛二路已設置完成，近日完成測試後，最快8月底前啟用。

計時收費 當日收費無上限

高雄市交通局停管中心專員蘇健義表示，考量商業熱區外送員、民眾洽公的機車停車需求，為提升周轉率和減少違停亂象等，因此規畫機車「智慧限時收費停車格」採計時收費，收費時間為每日上午8點至晚上8點，前20分鐘免費，第21分鐘收費為每20分鐘10元，當日收費無上限，繳費方式可透過行動支付APP、四大超商多媒體機補單繳費等。

機車族陳小姐說，機車智慧停車格就在公司附近，因是計時收費，所以平常上班不會考慮停放，但也憂心機車若被移動到不同車格，是否會重複計費。

蘇健義說明，主要採用高位攝影機以整個停車區塊辨識車牌，1格多停都會被收費，但機車被移動至不同停車格，同一區域不會重複收費。

此外，高雄市路邊汽車智慧停車格至今已設置8900格，民眾亦質疑車輛若僅是暫停一下即離開是否也會收費？蘇健義回應，車輛一停入就開始計費，但如果5分鐘內駛離則不會計費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法