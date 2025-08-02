混東區潮FUN夏日趴登場！蔣萬安：東區商圈需要煥然一新

「混東區潮FUN夏日趴」今日登場，台北市長蔣萬安表示，東區商圈是台北市需要煥然一新的商圈。（記者孫唯容攝）

2025/08/02 16:48

〔記者孫唯容／台北報導〕「混東區潮FUN夏日趴」今（2）、明日登場，今年邀請到美秀集團、宇宙人、派偉俊、小男孩樂團等重磅卡司，活動場域首度走出大安路一段，橫跨瑠公綠廊、瑠公公園及頂好廣場一帶，還延伸到ZARA後方敦化南路一段，讓民眾可以免費喝啤酒、吃和牛漢堡等美食，除了規劃多個主題特區外，也串聯超過百間特約店家，完成指定任務就能獲得購物金，還有機會抽中豪華雙人郵輪券。

台北市商業處今年攜手東區在地商圈協會，活動擴大封街辦理，往年僅在大安路一段封路，今年主舞台延伸至大安路51巷外，包含復興南路一段135巷也設置恐龍主題互動區，8月1日晚間10時封路至4日凌晨3時；敦化南路一段161巷部分路段也化身漫步街區，自8月2日上午9時30分封路至晚間9時30分，讓民眾盡情放鬆，體驗獨特的東區夏日風情。

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台北市長蔣萬安表示，東區商圈是台北市需要煥然一新的商圈，上任就很重視瑠公綠廊工程，去年終於完工，綠化城市美學成為行人友善的徒步環境，持續延伸到大安路一段，及忠孝東路四段改善人行環境的改造工程，但不能只是「單點」改善，未來從復興延伸到敦化、光復，然後是國父紀念館、松菸到大巨蛋，整個區塊串接起來。

蔣萬安說，去年克服困難在大巨蛋舉辦演唱會，從周杰倫到阿妹的跨年演唱會，總體消費帶來87億7千萬，當中有7億5千萬集中在東區商圈，這樣的人潮、商機蔓延到東區，帶動的不只是店家生意，更是整個區塊全面提升發展。

台北市商業處說，今年混東區活動主題多元，設置包含主舞台區、美食特區、微浪微醺派對、電影主題互動區、混市集X冰品專區和微甜散步街區，現場限量供應免費啤酒及和牛漢堡，此外，完成指定任務就能兌換購物金，每日限量發放300元購物金，適用於非小吃店、飲料店的特約店家共150份，還有100元購物金，可適用於所有店家，共600份，購物金使用期間為8月2日至17日，民眾還有機會抽中價值6萬元豪華雙人郵輪券。

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