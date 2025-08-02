嘉縣雨彈狂炸地方政府以救災為先 總統取消明南下勘災行程

嘉縣雨彈狂炸，農田如一片汪洋。（記者王善嬿攝）

2025/08/02 16:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕受西南氣流影響，嘉義縣今遭雨彈侵襲狂炸，其中東石鄉日累積雨量達285毫米最多；嘉義縣政府針對山、海區淹水警戒村落撤離8人，賴清德總統原定明天到嘉義縣鹿草鄉勘災，因嘉南大雨，指示地方政府以救災為先，通知取消。

嘉義縣今下午2點許公告，朴子市、東石鄉即時起停止上班、停止上課，不少網友湧入嘉義縣長翁章梁臉書留言「布袋？義竹？」「義竹？其他海線不該放嗎？」還有人問「要不要嘉義縣一起放？」

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縣府表示，除考量中央氣象署氣象資訊，因鴨母寮溢堤，影響朴子市、東石鄉水情，全縣目前獲報76處積淹水，朴子市、東石鄉分別有10處、13處積淹水災情最嚴重，已達停止上班、上課標準。

嘉義縣災害應變中心統計，今天撤離包括阿里山鄉新美村、來吉村以及布袋鎮龍江里共8人，獲報積淹水災情共76處，除東石、朴子，包括鹿草、新港、溪口、義竹、民雄、布袋、水上、太保、六腳、大林等鄉鎮市也有積淹水情形。

今下午朴子市下起滂沱大雨，山通路、四維路二段出現積淹水，其中山通路、市東路一帶一度封路，禁止通行約1小時，目前雨勢轉小已恢復暢通。

朴子市中正里長蘇俊偉說，山通路、市東路因路高、住家較低，瞬間強降雨雨水宣洩不及，車輛如果經過濺起水花，就容易水淹入住家、店家，下午2點許接獲通報就立即封鎖線，約1小時雨變小、積水消退，車輛已可正常通行。

嘉義縣雨勢猛烈，朴子市四維路二段出現積水，民眾涉水而過。（記者王善嬿攝）

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