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    找回笑聲 慢飛天使演出畢業劇

    翔翔今日擔任表演活動說書人，並飾演大野狼。看到找回笑聲的孩子，讓媽媽感動不已。（嘉義早療中心提供）

    翔翔今日擔任表演活動說書人，並飾演大野狼。看到找回笑聲的孩子，讓媽媽感動不已。（嘉義早療中心提供）

    2025/08/02 16:44

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「沒想過『翔翔』會叫我一聲『媽媽』，今天還能代表全體畢業生上台致詞！」伊甸基金會嘉義早療中心今天舉行第23屆畢業典禮，透過舞台劇展現慢飛天使的成長及無限的潛能；翔翔曾經是一個字都發不出的孩子，今日擔任表演活動說書人，並飾演大野狼，看到找回笑聲的孩子，讓翔翔的媽媽感動不已。

    翔翔媽媽說，翔翔在3個月大起，就帶他接受物理與復健治療，甚至每週風雨無阻，從嘉縣太保來回騎摩托車到嘉市復健，其間努力了1年，試遍各種方法，他連聲音都發不出來，甚至連笑聲都沒有。

    直到3年前，翔翔來到伊甸嘉義早療日托中心上學，中心以交通車接送翔翔，更透過語言治療師評估，發現翔翔無法說話是因為「言語失用症」導致，立即安排語言治療師與教保老師細心引導他發聲，先讓翔翔辨識自己口中發出的任何聲音，協助他發聲練習。

    同時透過觀察嘴型模仿、訓練舌頭的靈活度、口腔肌肉的協調性，及各種手勢提示與觸覺回饋來提升發音的準確度，一步步陪著翔翔突破障礙。

    經過1年多的努力後，如今的翔翔，已能自信地說出完整句子，與人進行簡單對話。今天翔翔在畢業典禮演出舞台劇，看著他在台上神采奕奕，媽媽哽咽地說：「我完全不敢相信，原來我的孩子是有希望的！」

    伊甸基金會彰雲嘉區區長洪宏錡說，伊甸早療服務就像陪著遲緩家庭一磚一瓦地蓋房子，不放棄每一個孩子，用愛打下穩固的地基，陪伴他們為未來築起希望，也讓孩子的學習之路更穩健順利。

    伊甸嘉義早療中心今舉行第23屆畢業典禮，透過舞台劇展現慢飛天使的成長及無限的潛能。（嘉義早療中心提供）

    伊甸嘉義早療中心今舉行第23屆畢業典禮，透過舞台劇展現慢飛天使的成長及無限的潛能。（嘉義早療中心提供）

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