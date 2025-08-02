桃園表揚52位模範父親 有2位百歲人瑞

桃園市模範父親表揚，蔣金玉是唯二的百歲人瑞。（記者謝武雄攝）

2025/08/02 16:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府今天舉行模範父親表揚，表揚的52位模範父親有2位百歲人瑞，分別是蔣金玉及劉忠龍；另57歲鄭旭村於4歲時候發燒導致失聰，所幸哥哥照顧他，還帶著他開怪手，40多年他堅守崗位、養家活口，如今兒女都有固定工作；陳福才於11年前從銀行退休，8年前投入寄養家庭服務，已經照顧3名兒少，目前仍有2名姊弟在家中。

陳福才也提到，目前家中還寄養2名姊弟，姊姊已經讀新生護專，當初姊弟是國小二、三年級階段到他家裡，通常寄養家庭孩子通常到國中年紀就會安置到機構，但擔心國中階段容易學壞，他決定繼續把姊弟帶到高中畢業，如今看到姊弟快樂成長，喊他一聲「爸爸」，所有辛勞都有代價。

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余聲錦因為年輕時候車禍導致失明，雖然如此，但養兒育女從餵奶粉、包尿布都不是問題；他也提到，從小就陪著孩子出門處理事情，有幾次女兒遇到同學，她大方介紹這是「爸爸」，女兒不因為爸爸失明而覺得丟臉讓他相當窩心。

至於兩位百歲人瑞，蔣金玉於1949年隨國民政府來台，奉獻軍旅40多年，家中4代同堂，劉忠龍還參加過金門古寧頭保衛戰；都是功在國家。

桃園市模範父親表揚在市府大禮堂舉行，由市長張善政頒發牌匾給每一位模範父親，並與家屬合影留念；張善政致詞時表示，這次模範父親表揚有兩位百歲人瑞，很高興他們身體都很健康，事實上，在家庭當中，父親與母親的角色同樣重要，也期待透過這樣表揚，能更帶動家庭和諧、快樂。

桃園市模範父親表揚，劉忠龍是唯二的百歲人瑞。（記者謝武雄攝）

陳福才退而不休，投入家扶寄養家庭，寄養的姊弟都叫他爸爸。（記者謝武雄攝）

余聲錦雖然失明，但仍致力於子女照顧，與子女的關係良好。（記者謝武雄攝）

鄭村旭雖然4歲失聰，但仍努力做好父親的角色。（記者謝武雄攝）

鄭村旭雖然4歲失聰，平常都是以手機作為聯絡溝通的管道。（記者謝武雄攝）

桃園市政府舉行模範父親表揚，市長張善政與52位父親合影。（記者謝武雄攝）

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