何博文率民進黨志工隊挺進台南：賴主席指示全力投入救災工作

何博文全身泥濘雨中挖水溝助災區復原 陳柏惟：國民黨卻在7月底餐敘

〔記者陳政宇／台北報導〕台南市連日豪雨成災，民進黨今（2日）動員中央及地方黨部志工，將募集的物資送進災區，協助處理災區復原，並成立「物資媒合中心」，公布專人接聽專線，統籌熱心人士所捐助物資，送至最需要的地方，盼協助災民早日度過難關，恢復正常生活。

請繼續往下閱讀...

民進黨主席賴清德日前在中常會指示黨部全力投入救災工作，由代理秘書長何博文召集組成「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」。何博文今天說明，中央及地方黨部共近50名志工來到災區與災民站在一起。同時也帶來應急物資，包括大型帆布、米袋、消毒水、太空包等，後續也會盡全力支持；他並感謝在地民代，全力協助災民一起清理家園、重建家園。

何博文續指，黨中央也將協調各縣市黨部、黨公職成立志工隊，接續至台南、嘉義等災區，全力協助救災；同時，除了清理家園外，未來的家園重建也相當重要，有許多熱心人士願意捐助家電、物資等，黨中央也成立「物資媒合中心」，並公布專線：02-23929989分機229、230，今日下午1點後有專人接聽，歡迎社會熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，黨中央會轉介到最需要的地方。

何博文表示，他稍早前往後壁菁寮國小附近仍有積水，主要是雜物造成阻塞，志工隊將磚塊、污泥清除後，讓水流能暢通，不再淹水，呼籲大家全力協助災民。藉由今天的抛磚引玉，希望凝聚更多社會力協助，後續的每一天都會和災民站在一起，期望天佑台灣，家園盡早恢復。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法