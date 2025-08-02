大雨亂行程 澎湖機場取消14航班 「馬公童樂趴」延至8/6舉行

澎湖機場上午受氣候影響，共取消14航班。（記者劉禹慶攝）

2025/08/02 16:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕線狀對流由西向東通過，澎湖持續性降雨，連發強風豪雨特報，澎湖機場取消14航班，馬公童樂趴晚間開幕，也因大雨攪局取消，改為下星期三晚間7時開幕，地點馬公市公所後方。

澎湖航空站統計，澎湖機場一早受天候因素（航機低於起降標準），經澎湖航空站统計截至上午10時止，受影響到離場合計共14航班取消（分別為台北往返澎湖6航班、台中往返澎湖2航班、高雄往返澎湖6航班）、延誤到離場合計6航班，影響離場旅客共562位。

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澎湖機場已於早上8時48分恢復正常起降，另經瞭解，本日各航線航班原尚有空位，雖受本日天候因素影響部分航班取消，但除澎湖往台中航線航班目前訂位客滿外，其餘航線航班尚有部分空位，目前機場登記候補各航線旅客合計約40位，營運狀況正常。

受劇烈氣候影響，澎湖氣象站今（2）日8時51分8秒發強風通報（瞬間風），西嶼陣風已達10級，東吉島陣風已達8級，另望安、東吉島平均風力已達6級。下午1時22分29秒七美氣象站（七美鄉） : 81.5毫米/24小時，雨量觀測達大雨標準。[3小時累積雨量]觀測值排序（單位:毫米）：七美氣象站（七美鄉） : 39.0、望安氣象站（望安鄉） : 7.0、澎湖氣象站（馬公市） : 3.5、畜試所澎湖氣象站（西嶼鄉） : 2.0、湖西氣象站（湖西鄉） : 1.0、西嶼氣象站（西嶼鄉） : 0.5。

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