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    鹿港小鎮祕境曝光！洋仔厝溪人工濕地藏絕美水上花園

    鹿港南勢社區洋仔厝溪人工濕地池水清澈，滿池盛開的蓮花，在藍天倒映下更顯詩意，美景讓人賞心悅目。（環保局提供）

    鹿港南勢社區洋仔厝溪人工濕地池水清澈，滿池盛開的蓮花，在藍天倒映下更顯詩意，美景讓人賞心悅目。（環保局提供）

    2025/08/02 16:21

    〔記者張聰秋／彰化報導〕提到鹿港，大家常想到老街或天后宮，但在鹿港南勢社區，竟藏著一處絕美祕境─洋仔厝溪人工濕地生態池。這片面積約0.7公頃的濕地，不僅滿池蓮花盛開，藍天倒映在水面上，還有一隻舉著「Welcome」木牌的熊貓公仔站崗迎接訪客，讓人一走進就被眼前景色療癒，彷彿走入人間仙境，簡直是歐洲版的風景畫。

    這座人工濕地原本是廢棄漁塭，由社區整理環境後，彰化縣環保局因地制宜，在洋仔厝溪旁打造結合淨水與植栽的生態空間。濕地裡不但有魚、青蛙、鳥類與昆蟲棲息，也透過水中植物及卵石上的生物膜分解污染物，改善溪水水質，打造自然生態系統，同時也變身成居民的休憩好去處。

    環保局表示，這裡好天氣時景色宜人，下雨過後更添詩意，水面清澈、綠意盎然，民眾可以在此散步、賞花、拍照，小朋友也能親近大自然、學習生態知識。

    社區居民說，這裡美得像仙境，想不到其實是污水處理設施，卻能結合自然與環保，不只成了環境教育的好教材，更是南勢社區最驕傲的綠色亮點。

    洋仔厝溪人工濕地入口設置可愛熊貓公仔，舉著「Welcome」木牌迎賓，吸引人眼球。（環保局提供）

    洋仔厝溪人工濕地入口設置可愛熊貓公仔，舉著「Welcome」木牌迎賓，吸引人眼球。（環保局提供）

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