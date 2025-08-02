心中山線形公園南段改造完成 逾百攤市集1秒到日本

台北心中山南段線形公園更造，與北段串聯，台北捷運公司特別舉辦「夏日亮點，花樂Me」活動。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/02 16:41

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運中山站外線形公園南段2023年2月起展開各出入口及公園整體改造工程，斥資1.3億元，今（2日）正式啟用，改造完成後，與心中山線形公園北段串聯，打造都市綠色廊帶。台北捷運公司及JR東日本集團「日本艾妥列股份有限公司」在中山站外攜手舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕活動。

即日起到8月17日，心中山夏日市集精采登場，網羅精選品牌、人氣美食及手作雜物等攤位進駐心中山線形公園南北段，總計超過百個攤位，規模更勝以往。

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台北市長蔣萬安說，心中山恰好跨接大同、中山區，他認為這是最能代表台北獨特魅力的地方，目前也住在附近，每週都會帶家人來這邊走走。很多人關心心中山線形公園南段何時完成，他上任後也積極跟北捷討論、修正，7月終於啟用，今天正式開幕，也可以看到捷運公司規劃20公尺長的行穿線，很多人都說有澀谷路口的味道，晚上燈光照下，真的很有日本街頭感覺。

他說，心中山結合藝術、文化、美學，商圈與在地居住共榮，他一直希望打造不只串接城市的軸線，更要結合老一輩傳統文化與年輕創新活力，打造一個最酷的街區，未來持續希望連接到長安西路，再往南一路到台北車站，也規劃好有空橋銜接，正在協調要連接到台北車站2樓，這是市府的目標與使命。

「夏日亮點 花樂Me」活動以「花開意象、台日合作」為主題，象徵「心中山南段」在城市更新中的誕生與綻放，系列活動包含花樂市集，北捷也獨家發行「心中山南段開幕紀念-燈箱招牌立體造型悠遊卡」，刷卡進站還會閃閃發光。

此外，公園裡燦爛花牆及特色造景，融合季節花卉、綠意植物，許多民眾路過忍不住被吸引目光，駐足拍照打卡。「台北捷運Go」App會員到任一裝置藝術處拍照打卡，可兌換獨家好禮。

活動期間，搭捷運到心中山線形公園「花樂ME」，出示中山站、雙連站、台北車站任一車站的搭乘紀錄，還送捷運點20點；此外，會員於市集使用「台灣Pay」交易滿200元，可獲得「捷運點」50點，每人最高可領500點。

台北捷運中山站外線形公園南段改造完成，與心中山線形公園北段串聯，打造都市綠色廊帶。（記者叢昌瑾攝）

台北心中山南段線形公園與北段串聯，台北捷運公司及JR東日本集團「日本艾妥列股份有限公司」在中山站外攜手舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕活動。（記者叢昌瑾攝）

台北捷運公司及JR東日本集團「日本艾妥列股份有限公司」在中山站外攜手舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕活動。（記者叢昌瑾攝）

線形公園南段歷經2年改造工程正式啟用，即日起到8月17日舉辦心中山夏日市集。（記者甘孟霖攝）

線形公園南段歷經2年改造工程，正式啟用。（記者甘孟霖攝）

台北心中山南段線形公園與北段串聯，台北捷運公司特別舉辦「夏日亮點，花樂Me」活動。（記者叢昌瑾攝）

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