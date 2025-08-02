湖西童玩節風雨照常舉行 重溫兒時回憶

湖西童玩節熱情展開，各界貴賓雲集。（記者劉禹慶攝）

2025/08/02 16:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一樣風雨兩樣情！馬公市童樂趴宣布延期，湖西童玩節照常舉行，不是因為雨勢問題，而是場地的問題，原來是馬公市公所後方草地過於泥濘，擔心小朋友受傷，才被迫延期。湖西鄉公所舉辦「湖西童玩嘉年華」活動，今（2）日熱鬧登場，吸引眾多民眾踴躍參與。

為期2天的活動以「憶童玩樂」為主題，讓大小朋友重溫童年回憶。義賣區的「愛心組合」-黃金比例爆米花、甜甜的棉花糖與尖山電廠冰棒，受到了熱烈的支持。義賣所得將全數捐贈給澎湖縣慢飛天使服務協會和惠民啟智中心，為社會公益盡一份心力，議長陳毓仁、議員許育愷、吳政杰、蘇陳綉色、陳佩真及馬公市長黃健忠等人也到場。

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為了保障參加活動的民眾能安心參與，湖西鄉公所貼心規劃場地動線與休憩空間，為大家提供了更舒適的環境。舞台區由來自台灣本島的表演團體「風中女孩」帶來精彩演出，以及氣球達人光光鼠叔的超人氣演出，為舞台區增添了無數的活力和樂趣。

小農市集攤位各有特色，大家排隊購買在地的甜點、飲料農產品和手工藝品等，買氣不斷。科普闖關活動吸引了許多民眾踴躍參與，闖關挑戰中學習科學知識。旋轉木馬體驗區排隊人潮絡繹不絕，親子樂園及童玩闖關區則在美麗的海景下，讓大小朋友們盡情享受遊戲和互動的樂趣。未來，湖西鄉公所將持續舉辦更多優質的活動，為鄉民們創造更多美好的回憶和歡樂時光，期待大家明（3）日下午到現場持續支持與參與。

湖西童玩節，讓大小朋友重溫童年回憶。（記者劉禹慶攝）

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