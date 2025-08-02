藥品仿單「數位化」！今年底前藥商強制上架電子平台 明年QR code取代紙本

食藥署日前公告，今年（2025年）12月31日止，全國持證藥商須完成所有藥品仿單的電子結構化建置與上傳，統一發布於「藥品仿單查詢平台」，藥品資訊正式邁入全面數位元年。（記者邱芷柔攝）

2025/08/02 16:08

〔記者邱芷柔／台北報導〕「藥品仿單」就是民眾拿到藥時所看到的藥品使用說明書，衛福部食品藥物管理署日前（7月31日）公告，今年（2025年）12月31日止，全國持證藥商須完成所有藥品仿單的電子結構化建置與上傳，統一發布於「藥品仿單查詢平台」，藥品資訊正式邁入全面數位元年，明年起將進一步鼓勵藥商以QR Code取代紙本仿單，逐步推動仿單無紙化。

食藥署藥品組副組長林意筑說明，「電子結構化仿單」是依格式將藥品資訊如成分、劑型、適應症等，分欄清楚標示，有助於系統整合、快速查詢與即時更新。食藥署已於2021年底建置完成「藥品仿單查詢平台」，目前已有約6成藥品登錄，這次公告則要求全面納入。

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政策分為兩階段實施，第一階段是2025年12月31日前，藥商須完成電子仿單建檔與更新；第二階段是2026年起，藥商可視情形選擇以電子仿單取代紙本仿單，鼓勵朝無紙化方向推進。

林意筑表示，仿單無紙化的前提就是需要完成電子結構化建置，完成建置後，只要在藥盒外標示QR Code，民眾即可掃描連結查詢，取得最新用藥資訊，取代傳統紙本仿單。不僅資訊更新更即時，也兼顧環保永續。

不過，考量特定用藥族群的實際需求，此次政策並未強制取消紙本仿單。林意筑說明，藥商可依產品特性決定是否保留紙本，例如高齡長者常用藥或成藥，為利於藥師解說與病人理解，仍可提供紙本說明書。

讓藥品仿單上網查、更好找，不但幫助民眾用藥更安心，也符合環保趨勢，是政府推動永續醫療的一大步。至於QR Code樣式、尺寸及標示規範，目前尚未統一要求，食藥署表示，將視實務情形，持續滾動式調整。

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