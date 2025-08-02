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    首頁　>　生活

    關稅壓力物價漲！每天都有人取消捐款 社福盼定期定額助前行

    面對募款困境，心路呼籲大眾發揮長期穩定的支持力量，幫助心智障礙者持續獲得服務、穩定學習。（心路基金會提供）

    面對募款困境，心路呼籲大眾發揮長期穩定的支持力量，幫助心智障礙者持續獲得服務、穩定學習。（心路基金會提供）

    2025/08/02 16:04

    〔記者吳柏軒／台北報導〕景氣低迷，愛心更顯珍貴！近期台灣經濟受到關稅壓力與物價上漲衝擊，公益捐款雪崩式下滑，但障礙者需求絲毫未減，心路基金會今（2日）指出，每天都有取消捐款通知，但每年服務近7千名智能及發展障礙者，十分憂心斷炊，盼大眾透過「定期定額捐款」，用愛心幫助穩定前行。

    心路統計，每年服務近7千名智能及發展障礙者，提供「早期療育」、「日間照顧」、「就業支持」、「社區生活支持」等服務，每年經費需求為3.8億元，其中僅3成仰賴政府補助，其餘2億6千萬的經費必須靠大眾捐款籌得。

    心路執行長賴炳良表示，基金會成立38年來，靠的不是龐大的單筆捐款，而是一點一滴匯聚的善款支撐運作，近來經濟不景氣，捐款銳減，基金會幾乎每天都會接到取消定期定額捐款的通知，令人憂心經費斷炊，影響服務的延續。

    為此，心路鼓勵大眾把捐款納入日常財務規劃，每月300元，或是定期定額提撥每月收入的1％，成為心路的「愛心股東」，給予更細水長流的紓困，而為讓支持更有溫度，基金會特別推出自有IP商品：「裝下心syin的心意旅行包」，結合可愛設計與公益理念，作為捐款人的專屬贈禮。凡單筆捐款滿3600元，或連續12個月捐款300元者，即可獲得。

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