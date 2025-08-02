百億海外圓夢20青年前進冰島 永續生活影片收穫豐

教育部青年署推出「青年百億海外圓夢基金計畫」前進冰島，20名參與的高中生感受冰島能源永續的能量與感動，收穫滿滿。（建功高中校長林國松提供）

2025/08/02 16:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕由教育部青年署今年首推的「青年百億海外圓夢基金計畫」，由新竹市建功高中承辦，7月5日到22日帶著全台20名15歲到18歲的青年前進北歐冰島，參與學生在幾乎永晝的冰島體驗地熱發電的能源永續議題，感受到冰島人富裕生活及珍惜能源的力量，參與學生也拍攝多個影片留下紀錄。帶隊的建功高中校長林國松感動說，這群高中生展現的國際力超乎想像，每位高中生都收穫滿滿，預計30日舉辦撼動人心的成果發表會。

林國松說，建功做為承辦此活動的學校，從計畫之初，就從241名全國投件的青年中進行評選，最後由教育部青年署選出20名全國各縣市青年參與，其中建功高中有2名學生獲選，花蓮縣也有最年輕的1名國三學生獲選，學生前進冰島後，除參與當地SEED種子及NGO組織活動，也參觀冰島利用自有能源地熱發電的過程，感受到冰島人利用地熱的天然條件將其轉化為永續能源的電力，還有冰島人對環境生態的保護與重視；對這群青年學生來說，此次圓夢計畫更是拓展國際視野的機會，每位學生在參與過程中都感動及收穫滿滿。

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學生們在台灣之夜向全世界青年志工介紹台灣，連台灣駐丹麥大使鄭榮俊也到場與學生相見歡，此行除增廣見聞，也提高台灣的能見度，展現台灣人的熱情和活力。20名參與學生30日將在巨城購物中心舉辦成果發表會，用照片、影片呈現這趟冰島圓夢感動之行。

教育部青年署推出的「青年百億海外圓夢基金計畫」前進冰島，20名參與的高中生感受冰島能源永續的能量與感動，收穫滿滿。（建功高中校長林國松提供）

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