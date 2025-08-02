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    桃園YouBike免費60分鐘為六都之最 租賃成長率卻是唯一負成長

    桃園YouBike 提供60分鐘免費為六都之最，卻是六都唯一負成長。（記者謝武雄攝）

    桃園YouBike 提供60分鐘免費為六都之最，卻是六都唯一負成長。（記者謝武雄攝）

    2025/08/02 15:58

    〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處去年決算報告出爐，其中交通局於去年4月起實施YouBike「前60分鐘騎乘免費」，優惠為六都之冠，但租賃成長率卻是六都唯一負成長，與台南成長66％、台北42％相差甚大；交通局表示，負成長的原因是系統升級拆轉，短暫出現無車可借、無柱還車情形，9月全面升級為YouBike 2.0後使用量穩定回升。

    交通局公共運輸科長林宗翰表示，桃園市從2023年12月開始推動系統YouBike 系統由1.0升級為2.0，升級拆轉過程部分地區短暫出現無車可借、無柱還車情形，因此租賃數量不如以往，但在去年9月全面升級為YouBike 2.0系統後，使用量穩定回升，今年6月使用量128萬人次創單月新高。

    決算報告指出，配合YouBike「前60分鐘騎乘免費」政策，交通局去年度列預1億7350萬元，截至今年6月18日，累計實支1億1285萬餘元，執行率僅65％，雖然桃園補助最優惠，但桃園去年騎乘人次為1338萬餘人次，較前年減少6萬多人次，為六都唯一負成長城市。

    另針對桃園市 YouBike 進行服務滿意度問卷調查，在整體服務評價方面，除滿意度下降、不滿意度上升，各場站租賃超過20分鐘仍「無車可借」平均次數從前年的35次提高至去年271次，「無柱可還」從0.90次上升至38次，顯示桃園站點、車輛及站位數量雖逐漸增加，但「無車可借、無柱可還」頻率持續攀升，亟待檢討改善。

    桃園YouBike 提供60分鐘免費為六都之最，卻是六都唯一負成長。（記者謝武雄攝）

    桃園YouBike 提供60分鐘免費為六都之最，卻是六都唯一負成長。（記者謝武雄攝）

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