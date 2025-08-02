魚塭也能變友善候鳥棲地 雲林4鄉鎮養殖戶最高可領5萬元獎勵金

農業部今年首度將雲林納為「重要棲地生態服務給付補助」，開放沿海4鄉鎮養殖戶參與友善魚塭，提供候鳥覓食停棲，養殖戶最高可領到5萬元獎勵金。（圖由雲林縣政府提供）

2025/08/02 15:49

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣沿海地區曾記錄到291種鳥類，其中不乏瀕臨絕種保育鳥類，為營造友善棲地，農業部今年首度將雲林納為「重要棲地生態服務給付補助」，開放沿海4鄉鎮養殖戶參與友善魚塭，提供候鳥覓食停棲，養殖戶最高可領到5萬元獎勵金，即日起開放申請受理。

縣府農業處指出，雲林縣沿海曾觀察到291種鳥類，包含53種保育類，更有東方白鸛、黑面琵鷺及草鴞等瀕臨絕種保育鳥類，其中東方白鸛在濁水溪出海口單次曾紀錄超過10隻，這些紀錄顯示雲林鳥類生物多樣性具有高度關注價值。

請繼續往下閱讀...

處長魏勝德表示，今年向農業部林業及自然保育署爭取納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，首度獲核定，輔導領有「陸上魚塭養殖漁業登記證」的陸上魚塭，今年10月至明年4月期間，最少需連續維持1個月保持30公分以下水位，且周圍塭堤不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善防治網。

魏勝德表示，此次計畫目標預計200公頃，每案申請土地面積不得小於0.1公頃且最高申請面積5公頃，目前雲林領有陸上魚塭登記證共3144戶，面積約3千公頃，如養殖戶申請，每公頃每年可發1萬元獎勵金，最高可領5萬元，申請後輔導團隊現地查核，即日起至9月30日開放麥寮、台西、四湖、口湖養殖戶申請。

魏勝德表示，為讓4鄉鎮養殖戶了解申請辦法，將陸續由輔導團隊召開說明會，歡迎有意願養殖戶參加，盼有更多養殖戶加入友善環境行列，建構完整西海岸生態保育廊道。

紅嘴鷗在魚塭覓食。（圖由雲林縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法