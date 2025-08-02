「狼醫查詢平台」8月上線 醫改會質疑揭露資訊過少難保障病人

2025/08/02 15:52

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對狼醫事件頻傳，民間團體與立法院多次呼籲政府設立「狼醫查詢平台」，公開醫事人員的不當行為紀錄，讓民眾能安心就醫。衛福部醫事司長劉越萍今（2日）表示，系統預計8月下旬上線，初期資料仍無法與法務部串接，將先以「手動方式」輸入2023年性平三法上路後的相關判決，她直言「我們沒有那麼多爛咖，相信手動還是做得來。」

不過，衛福部目前僅規劃揭露判決確定的性平案件，引發外界質疑揭露範圍過小。醫療改革基金會指出，這樣的查詢系統難以真正保障病人安全，與國內律師查詢系統、英國醫學總會（GMC）等國際做法相比，明顯落後。醫改會認為，除了性平判決，像是長期盜刷健保卡、偽造病歷、使用非法療法等若已有懲戒決議，也應一併揭露，才能幫助民眾辨識與自保。

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醫改會強調，查詢系統至少應以「司法判決」與「懲戒紀錄」為起點，建立真正實用的公開資訊。立委林淑芬日前也在立院質詢中指出，我國律師查詢平台早已揭露基本資料與懲戒歷程，醫事人員查詢系統資訊卻過度限縮，要求衛福部檢討改進。

對此，劉越萍回應，醫事人員查詢系統的設計與律師不同，律師查詢平台可協助律師爭取案源，而醫事人員查詢系統設置目的是用來防止密醫行為。她指出，過去曾發生醫護人員因查詢系統資料被騷擾的案例，例如土城家暴案護理師事件，因此醫事人員查詢系統採取「最小揭露原則」。

針對是否進一步納入懲戒紀錄，劉越萍表示，因政府公報格式不一，資料整合困難，「不是不做，是要一步一步來。」若有足夠預算與人力，將努力推動系統整合、格式統一。她補充，衛福部向司法院爭取資料自動串接，但司法院仍在行政程序中，因此短期內查詢系統將持續以手動方式處理，只要醫事人員涉及性平相關案件並經司法判決，資料就會被揭露，入口網站將與醫事人員查詢系統相同，預計8月下旬正式上線。

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