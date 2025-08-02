雨炸台南多處淹水居民忙清理 全市仍有40處道路和20座橋樑封閉

安南區頂安街家戶中午淹水景況。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/02 15:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（2）日清晨遭遇強烈對流雲系侵襲，短時間降下豪雨，造成多處低窪地區積淹水，形成「斷腸式」積水景象——「前後不淹，中間卻成河」，部份巷道甚至水深及膝。雖不致完全阻斷通行，但多戶居民遭殃，積水倒灌入宅，清理工作苦不堪言。

根據市府統計，截至今天下午2點，道路封閉共40處，37路段（預警性）、3路段（一般性）；橋梁封閉共20處：19座（預警性）、1座（一般性），封閉地點遍及北區、安南、仁德、西港、善化、佳里等15個行政區。

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安南區災情，北安路三段757巷、長溪路一段168巷一帶、安昌街、安和路與安明路部分路段，也出現排水不及漫淹道路情形。居民哀怨清理難，還有人苦笑說：「撩水過街只為買便當」；也有部份居民說「水退得很快，不要造謠台南全城淹水啦」。

西港區與沿海亦傳出道路積水，包括南40線、南41線、南45-1線等。善化區溪美里、學甲區南7線農路，及北區小東地下道封鎖；仁德區部分巷弄如文南街與文華路三段口、東門三段等進行交管。永康區中正地下道與安定區南134線（高架橋下段）也暫時封閉。

市府動員工務、清潔隊與區公所同步災後清理並排除積水，提醒仍有短時強降雨發生機率，請民眾提高警覺、避免涉水通行。若發現排水設施阻塞，請通報1999市民服務熱線，以利相關單位及早處理，減輕淹水災損。

安南區部份淹水路段，居民撩水出入。（記者洪瑞琴攝）

巷道警戒封閉。（記者洪瑞琴攝）

安南區部份路段積淹景況，汽機車尚可通行。（記者洪瑞琴攝）

東區小東路地下道積水已退，預警封閉。（記者洪瑞琴攝）

東區小東路地下道積水已退，預警封閉。（記者洪瑞琴攝）

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