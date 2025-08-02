模範父親黃全仁、慈暉父親陳任亨 嘉市表揚

嘉市最年長模範父親為92歲黃全仁（前排右四）。（記者丁偉杰攝）

2025/08/02 15:38

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕父親節將至，嘉義市表揚17位模範父親及7位慈暉父親，最年長模範父親為92歲黃全仁，總統教育獎得主陳柏翰父親陳任亨獲慈暉父親殊榮，活動現場洋溢溫馨歡愉氛圍。

表揚活動在東區體育館舉行，由市長黃敏惠、議長陳姿妏等人為模範父親、慈暉父親頒獎表揚，並安排與前來的家屬親友合照。

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黃敏惠表示，父親節是感恩的時刻，感謝每一位父親用堅韌、無私與責任支撐著家庭。近日嘉市遭遇丹娜絲颱風重創，市民以堅毅精神攜手度過難關，共同邁向家園重建，這些「勇爸」們正是嘉義精神在個人生命中的展現。

模範父親中，最年長為92歲黃全仁，他早年喪父、家境困頓，始終堅毅不屈，育有6名子女，努力培育後代之餘，還提供日據時代與70年前柴頭港移庄的珍貴歷史資料，協助社區發展協會完成誌事編撰，讓在地文化得以傳承。

55歲慈暉父親陳任亨，他的長子陳柏翰自出生便是早產兒，左眼全盲、右眼僅存0.01視力。他帶著兒子陳柏翰學習盲用電腦、摸索點字，給予溫暖支持與肯定，陳柏翰憑藉堅強意志與卓越表現，榮獲2012年與2018年總統教育獎、2025年教育部奮發向上獎，更成為弟弟的楷模，兩兄弟目前皆就讀於清華大學研究所，是全家人最驕傲的成就。

總統教育獎得主陳柏翰父親陳任亨（右二）獲嘉市慈暉父親殊榮。（記者丁偉杰攝）

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