又有3觀測站雨量創歷史紀錄 氣象粉專：正經歷近百年來的峰值

各地豪大雨不斷，圖為霧峰區桐林土石流無法通行情形。（圖由台中市議員江和樹提供）

2025/08/02 15:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，中、南部地區豪雨狂下，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前大武、成功、日月潭3個觀測站已經創下歷史7月紀錄！可以說新中橫（台21線）、南迴（台9線）山區正經歷歷史（7月）同期的最劇烈降雨，或許可以說是近百年（85年）來的峰值。

氣象粉專「觀氣象看天氣」在臉書PO文表示，繼台中測站刷新歷史7月降雨紀錄，大武測站1851.5毫米（1939年設站）、日月潭測站1297毫米（1940年設站）、成功測站979毫米（1940年設站）也紛紛創下歷史７月紀錄！

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這可以說新中橫（台21線）、南迴（台9線）山區，正經歷歷史（7月）同期的最劇烈降雨，或許可以說是近百年（85年）來的峰值，目前中南部山區土壤都已飽和，提醒非必要務必避免山區活動！

粉專直言，有朋友留言到南部降雨應該也很可觀，根據CWA7月降雨資料（署屬測站），嘉義測站達1069毫米（僅次於2024年1261毫米），阿里山測站達1578毫米（次於1934、1976、2004、2024年）、恆春測站達1319毫米（僅次於1939年1926.4毫米）、台東測站達879.5毫米（次於1917、1918、1927年）以上區域雨量亦在歷史前五位，提醒雨勢仍會持續到8月4日，大家務必留意~

日月潭測站7月累積雨量。（圖擷取自 臉書）

成功測站7月累積雨量。（圖擷取自 臉書）

大武測站7月累積雨量。（圖擷取自 臉書）

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