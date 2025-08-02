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    00後都在「這天」自動休假 釣出一票網友喊+1：我也這樣做

    網友發文指出，自己公司裡的00後年輕同事都會在生日當天請假，讓他驚覺自己從沒這樣做過，示意圖。（情境照）

    網友發文指出，自己公司裡的00後年輕同事都會在生日當天請假，讓他驚覺自己從沒這樣做過，示意圖。（情境照）

    2025/08/02 16:49

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著職場世代交替，年輕一代對於工作與生活平衡的看法也有所不同。網友發文指出，自己公司裡的「00後」年輕同事都會在生日當天請假，讓他驚覺自己從沒這樣做過。貼文曝光後，引起網友熱議。

    近日網友在PTT以「00後生日當天好像都不上班」為題發文說，公司近幾年新進許多00後的年輕同事，觀察一陣子後發現，他們都會在自己生日當天休假。他分享，自己過去都沒有這種想法，看到年輕同事紛紛選擇在生日放假，讓他反思，「自己也可以在生日當天好好放鬆一下」。

    貼文曝光後，許多網友都認為很正常，「身邊很多人都這樣，習慣了」、「生日當天請假正常，我跟我同事都會」、「就當作送自己的生日禮物，好好休息也不錯」、「生日我最大」、「一直都會在生日那天或那週請假去玩」、「生日當天還在上班感覺超可憐所以都自動放假」。

    另外，不少人指出不是只有00後才會請生日假，「我80後也是生日不上班啊」、「跟年齡無關，很多人都會這樣做」、「不用00後，大叔我生日當天以前都會請特休」、「週遭六七八年級生生日也不上班啊」、「我年紀大的也會這樣請假啊！除非那陣子工作超忙或沒假了才不請」。

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