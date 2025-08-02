長輩過世獨留忠犬 新北市府、里長幫忙找到新家

新北市八里區日前一位長輩過世，留下孤零零的忠犬默默守候，所幸已經找到新家。（新北市動保處提供）

2025/08/02 15:29

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市八里區日前一位長輩過世，留下孤零零的忠犬默默守候，市府動物保護防疫處長楊淑方指出，當地荖阡里長通報八里動物之家，站長獲報後即刻到場了解狀況、回報，動保處則在因緣際會下聯繫上長期致力於動物收容與照護廖姓女士，替忠犬找到安心落腳處頤養天年。

動保處說，依據《動物保護法》規定，棄養動物可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，若飼養寵物，飼主務必負起應有的照護責任；為協助弱勢飼主及動物照護需求，新北市府設立「好日子愛心大平台」，提供民眾物資捐贈與愛心媒合管道，民眾可由此捐款支持「新北市弱勢民眾不擬飼養救濟專案」及「新北市民間動物收容處所浪浪居住品質提升專案」，實質提供飼料、改善收容動物生活環境，共同打造對動物友善城市。

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動保處指出，新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠獲悉此事，捐助一萬元贊助這條忠犬的飼料及醫藥費。

侯兆誠表示，若行有餘力，可發揮「取之於社會，用之於社會」的精神，用實際行動回饋社會，寵物商業同業公會全體理監事也支持新北市弱勢民眾不擬飼養救濟專案，並投入新北市民間動物收容處所流浪動物的居住品質提升，盼為弱勢家庭及無助收容動物帶來實質幫助。

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