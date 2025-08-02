台灣美食展湧購票人潮 餐券、旅遊券優惠多 最低39折

台灣美食展展期第二天，人潮眾多。（台灣觀光協會提供）

2025/08/02 15:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣美食展今天（2日）進入展期週末第一天，開展前半小時，現場即湧現排隊購票人潮。多家餐廳推餐券、還有旅遊券等，最低達39折。

主辦單位台灣觀光協會表示，包括圓山大飯店、海霸王每日限量快閃商品開賣即秒殺，高人氣商品包括三燔北投首推的「黃金檸檬涮涮鍋券」、故宮晶華「四人御皇鴨六膳券」與泉源閣「總鋪師烤鴨六吃辦桌宴券」等，天成烤鴨券最低51折、綠舞餐券最低39折。

請繼續往下閱讀...

「台灣農業館」推出限定農遊行程，是暑假親子旅遊的理想選擇。其中「農遊廚房遊程」限量推出買一送一優惠。現場有長盈海味屋的香煎虱目魚嶺香氣四溢、下營鵝鄉園的蜜汁燻茶鵝與鵝肉香腸風味獨特、阿金姐的人蔘蘿蔔乾與花泉休閒農場的野薑花茶葉蛋廣受好評；三才心靈芝旅養森食堂則帶來特色靈芝咖啡與下午茶體驗。

另外，天然茶莊的「凝翠金磚鳳梨酥」首次亮相，嚴選包種茶與米製作。全國漁會也於展場推出限定國產魚超值組合包，四款海鮮冷凍組合僅售1680元。一館就能輕鬆買齊全台特色農漁伴手禮。

交通部觀光署「台灣超有料館」匯集北、中、南、東及離島觀光圈業者。必比登美食台南阿文米粿北上參展。離島館區邀來金門百年老舖存德中藥房，展出人氣商品如「13香粉」、「胡椒粉」與「滷包」；馬祖則帶來富含歷史文化的長岐山地瓜燒酒；澎湖信興名產主打在地原料海鮮伴手禮，並首度推出以稀有海葡萄製成的膠原檸檬凍飲。

客委會「客食。客家館」則匯聚來自台三線、六堆及台九線的地方小農。像是東海徐咖啡與苗栗手作品牌璐璐嘉推出的聯名禮盒，以福菜、桔醬與貓裡紅茶製成法式可麗露，搭配咖啡飲品。現場也開放使用客家幣消費，鼓勵民眾以行動體驗客家飲食風味。

「台南館」邀請到米其林必比登推介的「謝師傅」虱目魚海鮮粥、經典台南擔仔麵老店「度小月」進駐展場。「強尼甜點工藝」的法式龍鬚糖曾被選為國宴指定迎賓小禮，展場還有中秋禮盒預購優惠。

「屏東賀呷」館也推出尚鮮的舞台活動，每日固定兩個場次推出各種屏東特色料理，東港雙糕潤、萬巒豬腳、旗魚黑輪、飯湯等美食；嘉義「鄒伙呷」館則邀請到來吉、茶山、逐鹿與樂野等四個鄒族部落，展出鄒族特色美食。逐鹿部落人氣店家「老麵包」銷量爆表，師傅每天凌晨四點現做麵包，再從嘉義運到現場，數量有限、賣完為止。另有來自阿里山的小米酒、雞湯包、咖啡等超人氣熱賣產品。

各個參展單位也推出各式趣味手作體驗活動。台灣農業館於展期四天準備精彩互動DIY體驗。今天（2日）有香煎長盈魚菲力及蛋捲DIY，明天（3日）有自製水晶粽，最後一天則能動手製作冰淇淋跟客家紅粄（紅龜粿）。

客委會「客食。客市館」與萬巒鄉公所、金椿茶油工坊、隆源餅行等客庄業者合作，規劃釀造、法式甜點、傳統糕餅、豆油、茶油、冰品等體驗環節，傳遞滿滿客家飲食魅力。體驗活動入場即可免費參加。古坑鄉農會週末兩天皆邀請咖啡達人分享咖啡品評，現場生豆、現烘咖啡豆通通買得到。

澎湖信興名產的在地原料海鮮伴手禮。（台灣觀光協會提供）

必比登美食台南阿文米粿北上參展，可嘗現煎美味。（台灣觀光協會提供）

存德中藥房的金門風獅爺胡椒罐。（台灣觀光協會提供）

東海徐咖啡與璐璐嘉推出的聯名禮盒。（台灣觀光協會提供）

苗栗手作法式手作甜點品牌璐璐嘉推出的可麗露禮盒。（台灣觀光協會提供）

嘉義「鄒伙呷館」限量滿額禮。（台灣觀光協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法