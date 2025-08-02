北屯土石流淹民宅第3天！盧秀燕終現身 災民仍在泥水中求生

北屯大坑土石流受災戶清理門前土石，至今仍無水可用。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/02 14:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受西南氣流影響，中南部豪災情嚴重，台中市7月30日大雨造成多處積淹水，北屯區發生土石流灌進民宅，至今災民住家仍泡在泥流，也停水無法清理家園，災後第3天，市長盧秀燕今天首次到現場勘災，聽取簡報慰問強調，這幾天雨量驚人成災，會持續搶修，這兩天可清除土石。

北屯東山路二段社區有4戶宅被土石流掩埋，另有2戶被土石波及，由於泥流深及腰部，住戶今天仍自力救濟剷除泥石，大坑里及鄰里也委請民間廠商協助清除，市府則派挖土機在上方農路清除，避免土石流持續傾洩崩落，住戶說，自來水管被土石流壓破停水，至今無水可用，市府表示，要等一週才會有水。

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北屯東山路二段發生土石流淹進民宅，全國關注，事發後當天議員曾朝榮等民代冒雨持續到場關心，這兩天雨稍緩，盧秀燕今天全副武裝穿著雨鞋、災害應變中心的紅色背心到場勘災，一下車看到路旁有老婦趕緊趨近慰問擁抱，對方則立刻說天災嚇人，並大讚盧來慰問好辛苦。

盧秀燕聽取簡報後表示，受到近日豪雨影響，台中市單日雨量創13年新高，其中北屯大坑測站自7月28日至8月1日累積雨量近600毫米，造成土石流與道路中斷。

盧秀燕說，有社區多戶受災，政府已出動機具清運，預計兩日內完成初步清理，也設置水泥護欄防止土石再度流入民宅，後續水利局也會做邊坡穩定等防災工程，另外全市共48條道路受阻，目前搶通34條，尚餘12條持續搶修，積淹水戶約百戶，水已退，民眾目前已展開清掃，呼籲未來3日仍需警戒，嚴防天候再變。

市府統計，土石流淹民宅包括北屯4戶，1戶為空屋，2戶受損輕微，經公所協助清理庭院土石，住戶可正常出入與居住，另1戶住戶暫居友人家中，部分災民借住親友住所，或由公所協助安置於鄰近旅館。

災後第3天，盧秀燕到土石流淹埋住宅前勘災，聽取簡報。（記者蔡淑媛攝）

災後第3天，盧秀燕到土石流淹埋住宅勘災前，看到路旁老婦趕緊先上前擁抱。（記者蔡淑媛攝）

北屯大坑土石流淹進民宅，受災戶清理門前土石，至今仍無水可用。（記者蔡淑媛攝）（記者蔡淑媛攝）

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