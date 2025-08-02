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    基隆環保志工群英會初賽 回收材料穿上身很亮眼

    環保志工將回收物資做成道具，穿戴身上表演。（記者盧賢秀攝）

    環保志工將回收物資做成道具，穿戴身上表演。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/02 15:11

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環保志工群英會初賽今天在國立台灣海洋大學熱鬧登場，共有14支隊伍超過300名志工熱情參與，志工隊伍利用回收廢紙和材料，製作成道具，穿戴在身上，傳達資源回收理念與創意。

    基隆市環保局表示，今年環保志工群英會初賽超過300人熱情參加，參賽者年紀從25歲到84歲都有。副市長邱佩琳、環保志工大隊長陳振豐與數百位志工，一起跳起健康操。

    邱佩琳表示，感謝志工們長年在街頭巷尾、不畏風雨地維護市容，透過競賽強化志工間的團隊合作，也提升大家對環保的認識。今年市府與環保局努力下，為各環保志工隊爭取到每隊2萬元的補助經費，希望能讓環保志工的隊伍進行環保清潔活動及環教宣導更為順利，共同打造乾淨家園。

    陳振豐也感謝環保志工們，幾十年來辛苦為基隆環境的付出，為了子孫有個綠色城市努力，非常感恩。

    今年度競賽分成5大項，有「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」、「清掃接力賽」及「啦啦隊表演賽」，優勝的隊伍將代表基隆市在11月前往雲林縣參加全國總決賽，爭取最高榮耀。

    基隆數百名環保志工大跳阿帕茲舞蹈。（記者盧賢秀攝）

    基隆數百名環保志工大跳阿帕茲舞蹈。（記者盧賢秀攝）

    基隆市副市長邱佩琳（左二）與環保志工大隊長與志工一起熱舞。（記者盧賢秀攝）

    基隆市副市長邱佩琳（左二）與環保志工大隊長與志工一起熱舞。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保志工群英會超過300位志工熱情參與。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保志工群英會超過300位志工熱情參與。（記者盧賢秀攝）

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