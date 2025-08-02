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    竹市動物星球FUN暑假 邀親子闖關領星球護照

    新竹市立動物園舉辦動物星球FUN暑假活動，邀親子闖關領最夯的星球護照。（記者洪美秀攝）

    新竹市立動物園舉辦動物星球FUN暑假活動，邀親子闖關領最夯的星球護照。（記者洪美秀攝）

    2025/08/02 17:01

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立動物園「動物星球FUN暑假」闖關活動今天開跑，有三大關卡挑戰活動，只要完成關卡及挑戰成功，就能領取限量發行的星球護照。

    動物園表示，動物星球FUN暑假為期1個月，闖關遊戲可到服務台領取每日限量「星球護照」，參加者需破解三大關卡，認識生物多樣性、保育與永續、和動物星球最響亮的動物夥伴。透過互動與體驗，參加挑戰者可認識科普知識，更能理解如何在日常生活中實踐環境保護，邊學邊玩，豐富暑假生活。

    動物園表示，此次透過新竹市ESG媒合平台，與企業合作，並與采鈺科技簽署「淨零永續ESG」合作備忘錄，一起推動「新竹市立動物園動物環境豐富化設施計畫」。

    動物園表示，今年暑假已辦理小小獸醫體驗夏令營、河馬黃金造紙術環境教育課程及吉祥物見面會、繪本說故事等活動，接下來，8月9日也有保育員說故事活動，邀保育員現身說法，看保育員如何與蛇類及動物園內的動物相處，如何幫河馬樂樂洗澡及如何訓練紅毛猩猩。另有動物園「卡友」認養活動，認購2張就贈送繪本《樂樂，你在找什麼？》1本。

    新竹市立動物園舉辦動物星球FUN暑假活動，邀親子闖關領最夯的星球護照。（記者洪美秀攝）

    新竹市立動物園舉辦動物星球FUN暑假活動，邀親子闖關領最夯的星球護照。（記者洪美秀攝）

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