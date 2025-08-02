花蓮風土潮店！地方創生「山海百貨」打造社區共好

新城鄉博愛路上的新城老街，從老字號佳興冰果室、新城照相館，到現在的山海百貨及七家名產、餐廳等新店陸續開張，創造人流及錢流。（記者花孟璟攝）

2025/08/02 15:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從台北開車到花蓮，過太魯閣大橋後右轉太魯閣、左轉第一個景點就是遊客必訪的新城老街，老街內由國家發展委員會補助地方創生店「山海百貨」，把花蓮13鄉鎮特色選物都囊括起來，去年試營運後遇0403地震，店家克服困難今天開幕。

山海百貨的故事，從一名棒球熱血教練胡文偉開始，他一邊帶孩子練球，發現這裡隔代教養、單親等問題，孩子放學後缺乏妥善照顧，他把這些棒球孩子帶起來，不僅替他們課輔、也開練習曲書店，去年則將新城的舊台電營業所重新打造，在國發會「廊帶計畫」協助下，設立了「山海百貨」。

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不料，去年山海百貨試營運馬上碰到去年0403地震，遊客斷崖式下跌，為了生存調整腳步，除了嘗試北上跑各種市集，也在市區將軍府開分店，經過17個月後今天正式開幕。

棒球教練胡文偉謙虛說「第一線做事的人不會被注意」，山海百貨團隊現在包括主理人林韋騰，共有6人力共同經營，他強調成功不必在我，希望商業模式建立起來，收入也能回饋給孩子。

小小百貨店集結在地超過36個品牌、400多種商品，有原民小米酒、柴魚、各種零食、工藝小物及生活選品，成為認識花蓮風土的窗口，也有花蓮風土美食套餐可供品嘗，今天除了舉辦夏日慶典，對面新城國小也舉辦山海盃棒球比賽一起逗熱鬧！

出席的國發會國土離島發展處長黃文彥說，山海百貨和練習曲書店的故事他已注意很久，在此工作的年輕人多半不是花蓮人，而胡文偉也深知，社區的問題在於需要好的商業模式，把年輕人留下來才能帶動地方發展，除了山海百貨，國發會也透過廊帶計畫，透過青年培力工作站，結合社區協會，協助年輕人開店圓夢，在新城老街上也陸續有7家店開店，有特產店、餐廳等，創造「結市」效應吸引更多遊客到新城，所得也會投入到社區課輔，幫助這些弱勢孩子長大。

新城鄉山海百貨今天開幕，藍色與綠色主視覺，代表大山大海之間的花蓮，充滿新生的氣息。（記者花孟璟攝）

山海百貨的特色選品店，吸引民眾逛街。（記者花孟璟攝）

山海百貨餐桌也有九宮格式樣的風味特餐，吃得到花蓮食材及原住民特色調味。（記者花孟璟攝）

新城老街上店家一家家開。（記者花孟璟攝）

國發會也補助花蓮舉辦山海盃棒球賽，邀集社區及周邊棒球隊一起參加鍛鍊球技。（記者花孟璟攝）

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