豪雨成災！南高屏山區公9處預警性封閉、3處中斷

台20線南橫公路因連日豪雨，導致不少路段路基坍塌。（公路局提供）

2025/08/02 14:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕受西南氣流影響，南部地區豪雨狂下，高雄、屏東山區公路多處行車風險增加，公路局今（2）日中午12點止道路通阻情形，其中有９處公路段預警性封閉、3處道路災阻，1處因淹水管制封閉北上車道，由於近日豪雨持續造成道路落石、坍方不斷，民眾盡量避免前往山區。

預警性封閉路段：9處

1．高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500（甲仙至荖濃路段）：已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500（荖濃路段）東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

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2．高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）：已於8月01日18時實施預警性封閉，其中79K+400（樂樂路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3．高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）：已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4．高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）：已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5．高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）：已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6．屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）：預計8月2日13時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7．高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）：已於7月30日8時實施預警性封閉，其中台27線20K+630（六津橋）因強降雨導致野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8．高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）：已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9．高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）：已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0k+150（南沙魯路段）及4K+150（錫安山路段）：路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災阻路段：3處

1．高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）：溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2．高雄市桃源區台20線99K（復興路段）：荖濃溪水位暴漲至路面，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3．高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4k+800（三明火路段）：路基沉陷封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災情:1處

台南市七股區台17線北上161K（樹林路段）：淹水封閉北上車道，可調撥南下車道通行，預計15時排除。

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