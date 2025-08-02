為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    排水溢堤 台南七股三股里社區10多戶還在淹

    台南七股三股社區淹水情形。（黃仙立提供）

    台南七股三股社區淹水情形。（黃仙立提供）

    2025/08/02 14:42

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市沿海今晨（2日）下暴雨，七股區三股里社區有10多戶泡在積淹水中，公所、里辦公處將2位居民安置龍德宮，目前積水仍未退，剛受丹娜絲風災後又遇上雨災，讓居民無奈。

    三股里長黃仙立指出，三股位處七股大塭寮排水下游，三股社區低漥處因大排溢堤，加上大豪雨，社區道路在清晨5點多開始積水，庄內排水匯入大塭寮排水的三股31號附近10多戶，因內水宣洩不及，加上大排溢堤倒灌，造成積淹水，水深最多有50公分，家中積水約20~30公分高。

    黃仙立說，目前三股社區的內水比外水（大排）低，庄內排水匯入大塭寮大排幸好有新建水閘門和抽水站，抽排積水，否則會淹更慘，河川分署改善大塭寮大排護岸目前仍留有一段未做，大排就是從這裡溢堤（溢出）流進庄內，新護岸也有2處破口溢出，希望未來治水改善大塭寮護岸以竟全功。

    三股社區有595戶，積水的有10多戶，因大雨間歇，加上大排水位尚未降低，到今中午過後仍是積水未退，持續泡水，能搬高的家中物品全墊高。

    七股公所指出，三股里、樹林里、大埕里都有積淹水情形，積水最深約30公分，三股大塭寮排水護岸2破口已通報河川分署處置修補。

    七股三股社區淹水住戶無奈。（黃仙立提供）

    七股三股社區淹水住戶無奈。（黃仙立提供）

    七股區三股撤離2居民到龍德宮暫時安置。（黃仙立提供）

    七股區三股撤離2居民到龍德宮暫時安置。（黃仙立提供）

    台南七股三股社區有老屋在丹娜絲風災中受損，屋頂都還沒修繕，今天又遇雨災積淹水。（黃仙立提供）

    台南七股三股社區有老屋在丹娜絲風災中受損，屋頂都還沒修繕，今天又遇雨災積淹水。（黃仙立提供）

    七股區大程也有積淹水。（公所提供）

    七股區大程也有積淹水。（公所提供）

    七股樹林里積淹水，住戶使用擋水板。（公所提供）

    七股樹林里積淹水，住戶使用擋水板。（公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播