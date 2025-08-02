排水溢堤 台南七股三股里社區10多戶還在淹

台南七股三股社區淹水情形。（黃仙立提供）

2025/08/02 14:42

〔記者楊金城／台南報導〕台南市沿海今晨（2日）下暴雨，七股區三股里社區有10多戶泡在積淹水中，公所、里辦公處將2位居民安置龍德宮，目前積水仍未退，剛受丹娜絲風災後又遇上雨災，讓居民無奈。

三股里長黃仙立指出，三股位處七股大塭寮排水下游，三股社區低漥處因大排溢堤，加上大豪雨，社區道路在清晨5點多開始積水，庄內排水匯入大塭寮排水的三股31號附近10多戶，因內水宣洩不及，加上大排溢堤倒灌，造成積淹水，水深最多有50公分，家中積水約20~30公分高。

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黃仙立說，目前三股社區的內水比外水（大排）低，庄內排水匯入大塭寮大排幸好有新建水閘門和抽水站，抽排積水，否則會淹更慘，河川分署改善大塭寮大排護岸目前仍留有一段未做，大排就是從這裡溢堤（溢出）流進庄內，新護岸也有2處破口溢出，希望未來治水改善大塭寮護岸以竟全功。

三股社區有595戶，積水的有10多戶，因大雨間歇，加上大排水位尚未降低，到今中午過後仍是積水未退，持續泡水，能搬高的家中物品全墊高。

七股公所指出，三股里、樹林里、大埕里都有積淹水情形，積水最深約30公分，三股大塭寮排水護岸2破口已通報河川分署處置修補。

七股三股社區淹水住戶無奈。（黃仙立提供）

七股區三股撤離2居民到龍德宮暫時安置。（黃仙立提供）

台南七股三股社區有老屋在丹娜絲風災中受損，屋頂都還沒修繕，今天又遇雨災積淹水。（黃仙立提供）

七股區大程也有積淹水。（公所提供）

七股樹林里積淹水，住戶使用擋水板。（公所提供）

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