澎湖縣模範父親節表揚 多是三代同堂出席

澎湖縣模範父親20位當選者，僅一人未出席。（記者劉禹慶攝）

2025/08/02 14:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府每年在父親節前表揚模範父親，今（2）日在澎湖福朋喜來登酒店-B2國際宴會廳，舉辦「菊島88-超級老爸」-澎湖縣模範父親表揚大會暨聯誼活動，模範父親們大多是三代同堂陪同出席，縣長陳光復、議長陳毓仁，以澎湖縣大家長身份出席，向模範父親祝賀。

今年澎湖模範父親表揚大會，除了府會雙首長之外，還有議員許國政、呂黃春金、陳佩真、張仁和、馬公市長黃健忠、白沙鄉長宋萬富、西嶼鄉長李添進、七美鄉長呂啓俊及村里長等人，都到場恭賀模範父親得主。

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今年20位模範父親，包括鄭海涵先生、賴德溪先生、陳江水先生、薛光龍先生、歐墻先生、薛武川先生、蔡清守先生、陳兩添先生、李文祝先生、王振發先生、許興光先生、吳文東先生、陳文義先生、洪志成先生、顏揚池先生、薛晚來先生、陳神吉先生、劉文堂先生、張萬助先生、邵遷棧先生，其中最年長的是96歲的鄭海涵先生，年紀最輕的是62歲的王振發先生。

由於天候狀況因素影響，居住在七美的邵遷棧無法參加，僅剩下19位模範父親出席，大多是三代同堂共同出席，分享模範父親的喜悅，也是全家共同的驕傲。

澎湖縣政府社會處表示，在這所有父親共同的節日前夕，為人子女的我們請懷著感恩的心，向父親說聲「88節快樂」，也提醒旅外遊子莫忘在這天打通電話回家，向默默付出的爸爸說聲：「嗨！老爸，謝謝您！父親節快樂」。

模範父親表揚大會，多是三代同堂出席。（記者劉禹慶攝）

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