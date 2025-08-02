中南部大豪雨 公路局封閉9省道「還有4處災阻」

台29線4K+300~4k+800（三明火路段）路基坍滑沉陷，道路封閉管制。（公路局提供）

2025/08/02 13:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕受西南氣流造成中南部連日大豪雨，交通部公路局今天（2日）下午公布最新省道預警性封閉、災阻狀況，提醒民眾注意、也不要前往該路段。

一、預警性封閉路段：9處

1.高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500（甲仙至荖濃路段）已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500（荖濃路段）東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

請繼續往下閱讀...

2.高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月01日18時實施預警性封閉，其中79K+400（樂樂路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）預計8月2日13時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7.高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）已於7月30日8時實施預警性封閉，其中台27線20K+630（六津橋）因強降雨導致野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8.高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0k+150（南沙魯路段）及4K+150（錫安山路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

二、道路災阻路段：3處

1.高雄市桃源區台20線91K+500 （東莊便橋）溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.高雄市桃源區台20線99K （復興路段）荖濃溪水位暴漲至路面，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4k+800（三明火路段） 路基沉陷封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

三、道路災情:1處

1.台南市七股區台17線北上161K（樹林路段）淹水封閉北上車道，可調撥南下車道通行，預計15時排除。

公路局提醒，將持續監控氣象動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

台24線27.4k~37.3k德文路口至神山，已實施預警性封閉。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法